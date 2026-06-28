Ни один из голов Англии на групповом этапе ЧМ не был забит игроком из АПЛ
Вспомним бомбардиров сборной Англии на текущем чемпионате мира
Сборная Англии на групповом этапе чемпионата мира 2026 года забила 6 голов.
Англичане четыре раза отличились в воротах сборной Хорватии и дважды – Панамы.
Интересным фактом является то, что ни один из этих 6 голов не был забит игроками, выступавшими в АПЛ в сезоне 2025/26.
Лучшие бомбардиры сборной Англии на ЧМ-2026
- 3 – Гарри Кейн (Бавария)
- 2 – Джуд Беллингем (Реал)
- 1 – Маркус Решфорд («Барселона»)
Сборная Англии на групповом этапе набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места в группе L.
All of England's goals at the 2026 World Cup have been scored by players who did NOT feature for a club in England during the 2025/26 season.— Squawka (@Squawka) June 27, 2026
◉ 3 - Harry Kane (Bayern)
◉ 2 - Jude Bellingham (Real Madrid)
◉ 1 - Marcus Rashford (Barcelona) https://t.co/QXweosTJ6a
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 27 июня в 1/16 финала вышли сразу девять сборных
Мампасси оказался в центре скандала