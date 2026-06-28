Ни один из голов Англии на групповом этапе ЧМ не был забит игроком из АПЛ

Сборная Англии на групповом этапе чемпионата мира 2026 года забила 6 голов.

Англичане четыре раза отличились в воротах сборной Хорватии и дважды – Панамы.

Интересным фактом является то, что ни один из этих 6 голов не был забит игроками, выступавшими в АПЛ в сезоне 2025/26.

Лучшие бомбардиры сборной Англии на ЧМ-2026

Сборная Англии на групповом этапе набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места в группе L.

All of England's goals at the 2026 World Cup have been scored by players who did NOT feature for a club in England during the 2025/26 season.



◉ 3 - Harry Kane (Bayern)

◉ 2 - Jude Bellingham (Real Madrid)

◉ 1 - Marcus Rashford (Barcelona) https://t.co/QXweosTJ6a