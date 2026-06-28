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Чемпионат мира
28 июня 2026, 02:41 | Обновлено 28 июня 2026, 02:42
76
0

Ни один из голов Англии на групповом этапе ЧМ не был забит игроком из АПЛ

Вспомним бомбардиров сборной Англии на текущем чемпионате мира

28 июня 2026, 02:41 | Обновлено 28 июня 2026, 02:42
76
0
Ни один из голов Англии на групповом этапе ЧМ не был забит игроком из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии
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Сборная Англии на групповом этапе чемпионата мира 2026 года забила 6 голов.

Англичане четыре раза отличились в воротах сборной Хорватии и дважды – Панамы.

Интересным фактом является то, что ни один из этих 6 голов не был забит игроками, выступавшими в АПЛ в сезоне 2025/26.

Лучшие бомбардиры сборной Англии на ЧМ-2026

  • 3 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 2 – Джуд Беллингем (Реал)
  • 1 – Маркус Решфорд («Барселона»)

Сборная Англии на групповом этапе набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места в группе L.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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