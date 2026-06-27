ФОТО. У звезды Ливерпуля произошла трагедия во время ЧМ-2026
Коди Гакпо и его девушка сообщили о потере ребенка
Вингер «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо переживает семейную трагедию во время чемпионата мира-2026.
Девушка футболиста Ноа ван дер Бей сообщила в соцсетях, что пара потеряла ребенка во время беременности.
«С разбитыми сердцами мы сообщаем ужасную новость: наш сын умер во время беременности. Спасибо вам за любовь и поддержку», – написала Ноа.
Также она раскрыла имя мальчика: «Элайджа Рафаэль Гакпо. Навсегда любимый. Навсегда наш сын».
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Для Гакпо и ван дер Бей это был второй ребенок. В 2024 году у пары родился сын Самуэль Сет Гакпо.
По информации The Sun, Ноа находилась в США и поддерживала Гакпо во время стартового матча Нидерландов на чемпионате мира против Японии. Дальнейшее участие футболиста в турнире сейчас остается под вопросом.
Гакпо выступает за «Ливерпуль» с 2023 года.
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