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  4. РБ Лейпциг назвал сумму, за которую готов продать Диоманде в Ливерпуль
Англия
28 июня 2026, 15:17 |
380
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РБ Лейпциг назвал сумму, за которую готов продать Диоманде в Ливерпуль

Ян будет стоить 112 миллионов британских фунтов стерлингов

28 июня 2026, 15:17 |
380
0
РБ Лейпциг назвал сумму, за которую готов продать Диоманде в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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Английский «Ливерпуль» продолжает проявлять интерес к ивуарийскому вингеру немецкого «РБ Лейпциг» Яну Диоманде, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

Однако, по информации источника, «быки» будут готовы продать 19-летнего футболиста только за 112 миллионов британских фунтов стерлингов. В то же время «красные» пока не готовы платить больше 86 миллионов.

В сезоне 2025/26 Ян Диоманде провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее «Ливерпуль» объявил цену на Коди Гакпо.

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Ливерпуль трансферы РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Ян Диоманде
Дмитрий Вус Источник: Sky Sports
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