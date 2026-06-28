РБ Лейпциг назвал сумму, за которую готов продать Диоманде в Ливерпуль
Ян будет стоить 112 миллионов британских фунтов стерлингов
Английский «Ливерпуль» продолжает проявлять интерес к ивуарийскому вингеру немецкого «РБ Лейпциг» Яну Диоманде, сообщает авторитетное издание Sky Sports.
Однако, по информации источника, «быки» будут готовы продать 19-летнего футболиста только за 112 миллионов британских фунтов стерлингов. В то же время «красные» пока не готовы платить больше 86 миллионов.
В сезоне 2025/26 Ян Диоманде провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
Ранее «Ливерпуль» объявил цену на Коди Гакпо.
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