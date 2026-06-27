ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Баварии продолжит карьеру в АПЛ
Джона Куси-Асаре оформил полноценный трансфер в Фулхэм
Лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании контракта со шведским нападающим мюнхенской «Баварии» Джоной Куси-Асаре.
«Дачники» выкупили 18-летнего футболиста после сезонной аренды. Сумма трансфера не разглашается, а сам игрок подписал с клубом 5-летний контракт с опцией продления ещё на год.
В сезоне 2025/26 Джона Куси-Асаре на правах аренды провёл 10 матчей за основную команду «Фулхэма», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Фулхэма» может стать Альваро Арбелоа.
This time it's permanent. 🇸🇪— Fulham Football Club (@FulhamFC) June 27, 2026
We're delighted to confirm the permanent signing of Jonah Kusi-Asare from Bayern Munich! ✍️
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тареми раскритиковал организаторов турнира
Александр рассматривает возможность подписания контракта с Zuffa Boxing