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Англия
27 июня 2026, 16:51 | Обновлено 27 июня 2026, 16:54
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Баварии продолжит карьеру в АПЛ

Джона Куси-Асаре оформил полноценный трансфер в Фулхэм

27 июня 2026, 16:51 | Обновлено 27 июня 2026, 16:54
520
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Баварии продолжит карьеру в АПЛ
ФК Фулхэм. Джона Куси-Асаре
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Лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании контракта со шведским нападающим мюнхенской «Баварии» Джоной Куси-Асаре.

«Дачники» выкупили 18-летнего футболиста после сезонной аренды. Сумма трансфера не разглашается, а сам игрок подписал с клубом 5-летний контракт с опцией продления ещё на год.

В сезоне 2025/26 Джона Куси-Асаре на правах аренды провёл 10 матчей за основную команду «Фулхэма», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Фулхэма» может стать Альваро Арбелоа.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Фулхэм
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