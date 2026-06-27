ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Баварии продолжит карьеру в АПЛ

Лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании контракта со шведским нападающим мюнхенской «Баварии» Джоной Куси-Асаре.

«Дачники» выкупили 18-летнего футболиста после сезонной аренды. Сумма трансфера не разглашается, а сам игрок подписал с клубом 5-летний контракт с опцией продления ещё на год.

В сезоне 2025/26 Джона Куси-Асаре на правах аренды провёл 10 матчей за основную команду «Фулхэма», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Фулхэма» может стать Альваро Арбелоа.