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Чемпионат мира
27 июня 2026, 16:07 | Обновлено 27 июня 2026, 16:50
82
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Алжир – Австрия. Третий тур группового этапа ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 28 июня в 05:00 матч третьего тура группового этапа ЧМ

27 июня 2026, 16:07 | Обновлено 27 июня 2026, 16:50
82
1 Comments
Алжир – Австрия. Третий тур группового этапа ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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В воскресенье, 28 июня, в 05:00 состоится игра третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Сборные Алжира и Австрии встретятся в матче за второе место группы J на стадионе в Канзас-Сити, США.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед заключительным туром группового этапа Австрия и Алжир имеют по три очка после побед над Иорданией и поражений от Аргентины, из-за чего гарантированно разделят между собой второе и третье места. Сейчас выше в таблице находятся австрийцы, поскольку имеют лучшую разницу мячей (0 против -2).

В случае ничьей обе команды выйдут в плей-офф, если же кто-то победит, то третья команда группы рискует не попасть в 1/16 финала.

Главным арбитром встречи будет Илгиз Танташев из Узбекистана.

Алжир – Австрия. Третий тур группового этапа ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал MEGOGO Футбол 3
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 2 2 0 0 5 - 0 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 6
2 Австрия 2 1 0 1 3 - 3 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3
3 Алжир 2 1 0 1 2 - 4 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 3
4 Иордания 2 0 0 2 2 - 5 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0
Полная таблица

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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Ну тут хату на нічию можна ставити. Два з двох в третьому колі закінчились внічию, де обидві команди при такому результаті проходили. Буде три з трьох. 
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