Алжир – Австрия. Третий тур группового этапа ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 28 июня в 05:00 матч третьего тура группового этапа ЧМ
В воскресенье, 28 июня, в 05:00 состоится игра третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Сборные Алжира и Австрии встретятся в матче за второе место группы J на стадионе в Канзас-Сити, США.
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Перед заключительным туром группового этапа Австрия и Алжир имеют по три очка после побед над Иорданией и поражений от Аргентины, из-за чего гарантированно разделят между собой второе и третье места. Сейчас выше в таблице находятся австрийцы, поскольку имеют лучшую разницу мячей (0 против -2).
В случае ничьей обе команды выйдут в плей-офф, если же кто-то победит, то третья команда группы рискует не попасть в 1/16 финала.
Главным арбитром встречи будет Илгиз Танташев из Узбекистана.
Алжир – Австрия. Третий тур группового этапа ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|6
|2
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|28.06.26 05:00 Алжир - Австрия22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|3
|3
|Алжир
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|28.06.26 05:00 Алжир - Австрия23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|3
|4
|Иордания
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|0
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