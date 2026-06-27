В воскресенье, 28 июня, в 05:00 состоится игра третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Сборные Алжира и Австрии встретятся в матче за второе место группы J на стадионе в Канзас-Сити, США.

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Перед заключительным туром группового этапа Австрия и Алжир имеют по три очка после побед над Иорданией и поражений от Аргентины, из-за чего гарантированно разделят между собой второе и третье места. Сейчас выше в таблице находятся австрийцы, поскольку имеют лучшую разницу мячей (0 против -2).

В случае ничьей обе команды выйдут в плей-офф, если же кто-то победит, то третья команда группы рискует не попасть в 1/16 финала.

Главным арбитром встречи будет Илгиз Танташев из Узбекистана.

Алжир – Австрия. Третий тур группового этапа ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

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