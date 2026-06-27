ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал контракт с опытным украинцем
Евгений Банада остается в Киеве
ФК Левый Берег официально объявил о продолжении сотрудничества с опытным украинским полузащитником Евгением Банадой. Об этом пишет клубная пресс-служба «аистов».
По официальной информации, 34-летний центральный полузащитник и в дальнейшем будет защищать цвета Левого Берега. Новое соглашение между клубом и футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.
«Желаем нашему капитану крепкого здоровья, неистощимой энергии на поле, новых достижений и как можно больше побед в желто-зеленой футболке», – говорится в сообщении.
В ряды «аистов» Банада присоединился летом 2024 года. С тех пор опытный хавбек провел за Левый Берег 47 матчей во всех турнирах. В сезоне 2025/26 Евгений принял участие в 22 поединках, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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