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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 12:54 | Обновлено 27 июня 2026, 13:30
885
0

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал контракт с опытным украинцем

Евгений Банада остается в Киеве

27 июня 2026, 12:54 | Обновлено 27 июня 2026, 13:30
885
0
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал контракт с опытным украинцем
ФК Левый Берег
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ФК Левый Берег официально объявил о продолжении сотрудничества с опытным украинским полузащитником Евгением Банадой. Об этом пишет клубная пресс-служба «аистов».

По официальной информации, 34-летний центральный полузащитник и в дальнейшем будет защищать цвета Левого Берега. Новое соглашение между клубом и футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Желаем нашему капитану крепкого здоровья, неистощимой энергии на поле, новых достижений и как можно больше побед в желто-зеленой футболке», – говорится в сообщении.

В ряды «аистов» Банада присоединился летом 2024 года. С тех пор опытный хавбек провел за Левый Берег 47 матчей во всех турнирах. В сезоне 2025/26 Евгений принял участие в 22 поединках, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евгений Банада Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта Левый Берег Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Левый Берег
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