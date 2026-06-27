ФОТО. Ведущая чемпионата мира показала горячий отдых на Ибице

Итальянская телеведущая DAZN Дилетта Леотта поделилась яркими фото из отпуска.

34-летняя журналистка после работы на старте чемпионата мира-2026 отправилась на Ибицу, где отдыхает с друзьями.

Леотта арендовала яхту и наслаждается морем на одном из самых популярных курортов Европы. В Instagram она показала кадры в черном бикини во время отдыха возле яхты.

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Дилетта, которая является женой экс-голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса, активно делится летними моментами со своими подписчиками. За ее Instagram следят более 9 миллионов человек.

Новые фото вызвали бурную реакцию фанатов. В комментариях ей оставляют комплименты: «Ты – все», «Моя любимая», «Самая красивая».

Леотта снова показала атмосферу роскошного отдыха: Ибица, яхта, море и летнее настроение.