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Уругвай
27.06.2026 03:00 – 30 0 : 0
Испания
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Чемпионат мира
27 июня 2026, 03:00 |
1067
0

Уругвай – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы H ЧМ-2026 27 июня в 03:00 по Киеву

27 июня 2026, 03:00 |
1067
0
Уругвай – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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27 июня сборные Уругвая и Испании проведут матч третьего тура группы H чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Эстадио Акрон в городе Сапопан. Встреча начнется в 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Уругваем и Испанией в квартете H на мундиале играют команды Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

Наставник Уругвая – Марсело Бьелса. Сборную Испании тренирует Луис де ла Фуэнте.

Календарь и результаты матчей в группе H ЧМ-2026:

  • 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде – 0:0
  • 16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
  • 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия – 4:0
  • 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде – 2:2
  • 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
  • 27.06. 03:00. Уругвай – Испания

Уругвай – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Уругвай – Испания
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Трансляция матча В эфире

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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