27 июня сборные Уругвая и Испании проведут матч третьего тура группы H чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Эстадио Акрон в городе Сапопан. Встреча начнется в 03:00 по Киеву.

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Вместе с Уругваем и Испанией в квартете H на мундиале играют команды Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

Наставник Уругвая – Марсело Бьелса. Сборную Испании тренирует Луис де ла Фуэнте.

Календарь и результаты матчей в группе H ЧМ-2026:

15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде – 0:0

16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия – 4:0

– Саудовская Аравия – 4:0 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде – 2:2

27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия

27.06. 03:00. Уругвай – Испания

Уругвай – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.