Уругвай – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы H ЧМ-2026 27 июня в 03:00 по Киеву
27 июня сборные Уругвая и Испании проведут матч третьего тура группы H чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на Эстадио Акрон в городе Сапопан. Встреча начнется в 03:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Уругваем и Испанией в квартете H на мундиале играют команды Кабо-Верде и Саудовской Аравии.
Наставник Уругвая – Марсело Бьелса. Сборную Испании тренирует Луис де ла Фуэнте.
Календарь и результаты матчей в группе H ЧМ-2026:
- 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде – 0:0
- 16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
- 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия – 4:0
- 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде – 2:2
- 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
- 27.06. 03:00. Уругвай – Испания
Уругвай – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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