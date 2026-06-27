ФОТО. Нападающий сборной Украины показал свой отдых на Ибице

Форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик поделился яркими кадрами из отпуска.

Футболист отдыхает на Ибице вместе с женой Юлией и большой компанией друзей. В Instagram Довбик опубликовал серию фото с яхты, морских прогулок, ресторанов и ужинов.

На снимках можно увидеть атмосферу роскошного отдыха: море, солнце, стейки, паэлью с морепродуктами, вечеринки и романтический кадр с супругой.

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Публикацию Довбик подписал коротко: «Forever young» («Вечно молодой»).

Пост быстро собрал активность в соцсетях – более 18 тысяч лайков. Среди тех, кто оценил фото, был и Александр Зинченко.

Довбик проводит отпуск на одном из самых популярных курортов Европы после насыщенного футбольного сезона.