ФОТО. Нападающий сборной Украины показал свой отдых на Ибице
Артем Довбик наслаждается жизнью
Форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик поделился яркими кадрами из отпуска.
Футболист отдыхает на Ибице вместе с женой Юлией и большой компанией друзей. В Instagram Довбик опубликовал серию фото с яхты, морских прогулок, ресторанов и ужинов.
На снимках можно увидеть атмосферу роскошного отдыха: море, солнце, стейки, паэлью с морепродуктами, вечеринки и романтический кадр с супругой.
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Публикацию Довбик подписал коротко: «Forever young» («Вечно молодой»).
Пост быстро собрал активность в соцсетях – более 18 тысяч лайков. Среди тех, кто оценил фото, был и Александр Зинченко.
Довбик проводит отпуск на одном из самых популярных курортов Европы после насыщенного футбольного сезона.
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