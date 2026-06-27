Мбаппе в матче против резервистов Норвегии не сумел догнать Месси по голам

26 июня сборная Франции переиграла Норвегию со счетом 4:1 в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026 и вышла в плей-офф с первого места.

Голами в составе французов отличились Усман Дембеле (в первом тайме оформил хет-трик за 32 минуты) и Дезире Дуэ.

Звездный форвард и лидер французов Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе, отыграл 87 минут, но так и не сумел отличиться в ворота Норвегии, которая сыграла резервистами.

Мбаппе упустил шанс догнать легендарного аргентинца Лионеля Месси по голам как и на этом ЧМ, так и по голам на мундиалях за карьеру.

У Килиана 4 гола на ЧМ-2026 за 3 поединка, а у Лео – 5 мячей за 2 игры. В 3-м туре группового этапа Аргентина вместе с Месси сыграет против Иордании, где у Лео будет шанс оторваться от Мбаппе.

В историческом реестре лучших бомбардиров чемпионатов мира Мбаппе с 16 голами занимает второе место, Месси лидирует с 18 забитыми мячами.

Тем не менее, Килиану удалось обойти Лео по количеству голевых действий на ЧМ-2026. К 4 голам он добавил 2 ассиста на Дембеле и теперь имеет 6 очков по системе гол + пас. У Месси, как упоминалось выше, 5 голов – он забил все 5 мячей Аргентины на этом ЧМ (3:0 против Алжира и 2:0 против Австрии).