ВИДЕО. Сенегал довел счет в матче против Ирака до разгромного
Африканская команда побеждает со счётом 4:0
Сборная Сенегала продолжает доминировать в матче третьего тура группы I чемпионата мира 2026 года против сборной Ирака.
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На 59-й и 71-й минуте полузащитник Пап Гейе забил третий и четвертый мяч своей команды, сделав счет 4:0.
Ранее сенегальцы быстро захватили инициативу: Хабиб Диарра открыл счёт уже на 4-й минуте, Исмаила Сарр удвоил преимущество на 56-й, а Гейе вскоре довел счёт до разгромного.
Ситуацию для Ирака существенно осложнило удаление Ребина Сулаки на 13-й минуте. Матч проходит в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд».
ВИДЕО. Сенегал довел счет в матче против Ирака до разгромного
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