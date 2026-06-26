Сборная Сенегала продолжает доминировать в матче третьего тура группы I чемпионата мира 2026 года против сборной Ирака.

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На 59-й и 71-й минуте полузащитник Пап Гейе забил третий и четвертый мяч своей команды, сделав счет 4:0.

Ранее сенегальцы быстро захватили инициативу: Хабиб Диарра открыл счёт уже на 4-й минуте, Исмаила Сарр удвоил преимущество на 56-й, а Гейе вскоре довел счёт до разгромного.

Ситуацию для Ирака существенно осложнило удаление Ребина Сулаки на 13-й минуте. Матч проходит в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд».

ВИДЕО. Сенегал довел счет в матче против Ирака до разгромного