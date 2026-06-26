Мбайе стал самым молодым игроком стартового состава сборной Сенегала на ЧМ
Среди всех африканских футболистов младше его были только 2 нигерийца и 2 камерунца
Нападающий ПСЖ Ибраим Мбайе в возрасте 18 лет и 153 дня стал самым молодым футболистом, вышедшим в стартовом составе сборной Сенегала на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Ирака.
Если принимать во внимание всех африканских футболистов, то только четверо выходили в стартовом составе своих сборных в более младшем возрасте. Этими игроками были два нигерийца (Феми Опабунми, Бартоломеу Огбече) и два камерунца (Саломон Олембе, Ригоберт Сонг).
Самые молодые африканские футболисты, выходившие в стартовом составе своих сборных на чемпионатах мира
- 17 лет и 101 день – Феми Опабунми (Нигерия)
- 17 лет и 191 день – Саломон Олембе (Камерун)
- 17 лет и 244 дня – Бартоломеу Огбече (Нигерия)
- 17 лет и 354 дня – Ригоберт Сонг (Камерун)
- 18 лет и 153 дня – Ибраим Мбайе (Сенегал)
18 - Youngest African players to start a FIFA World Cup match:— OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026
🇳🇬 Femi Opabunmi (17 years, 101 days)
🇨🇲 Salomon Olembé (17 years, 191 days)
🇳🇬 Bartholomew Ogbeche (17 years, 244 days)
🇨🇲 Rigobert Song (17 years, 354 days)
🇸🇳 Ibrahim Mbaye (18 years, 153 days)
Stars. pic.twitter.com/VxuSs8VS46
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