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Чемпионат мира
26 июня 2026, 22:02 |
149
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Мбайе стал самым молодым игроком стартового состава сборной Сенегала на ЧМ

Среди всех африканских футболистов младше его были только 2 нигерийца и 2 камерунца

26 июня 2026, 22:02 |
149
0
Мбайе стал самым молодым игроком стартового состава сборной Сенегала на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраим Мбайе
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Нападающий ПСЖ Ибраим Мбайе в возрасте 18 лет и 153 дня стал самым молодым футболистом, вышедшим в стартовом составе сборной Сенегала на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Ирака.

Если принимать во внимание всех африканских футболистов, то только четверо выходили в стартовом составе своих сборных в более младшем возрасте. Этими игроками были два нигерийца (Феми Опабунми, Бартоломеу Огбече) и два камерунца (Саломон Олембе, Ригоберт Сонг).

Самые молодые африканские футболисты, выходившие в стартовом составе своих сборных на чемпионатах мира

  • 17 лет и 101 день – Феми Опабунми (Нигерия)
  • 17 лет и 191 день – Саломон Олембе (Камерун)
  • 17 лет и 244 дня – Бартоломеу Огбече (Нигерия)
  • 17 лет и 354 дня – Ригоберт Сонг (Камерун)
  • 18 лет и 153 дня – Ибраим Мбайе (Сенегал)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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