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Италия
26 июня 2026, 18:42 |
688
0

Экс-тренер Шахтера возглавил клуб из Италии

Давиде Поссанцини получил должность коуча «Зюдтироль»

26 июня 2026, 18:42 |
688
0
Экс-тренер Шахтера возглавил клуб из Италии
fc-suedtirol.com
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Клуб итальянской Серии Б «Зюдтироль» объявил о назначении на пост главного тренера первой команды 50-летнего Давиде Поссанцини.

Со специалистом подписан контракт на два года.

Поссанцини известен в Украине по работе с «Шахтером». В сезоне-2021/22 Давиде являлся ключевым ассистентом Роберто Де Дзерби в донецком клубе, однако тот чемпионат так и не был доигран из-за начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Впоследствии Поссанцини ушел из штаба Де Дзерби и возглавил «Брешиа» U-19. Затем тренировал первую команду «Брешиа», а с лета 2023 по декабрь минувшего года возглавлял «Мантову».

«Зюдтироль» едва сохранил прописку в Серии Б по итогам минувшего сезона. Для этого команде пришлось играть плей-офф против «Бари», в котором новая команда Поссанцини оказалась успешнее лишь за счет дополнительных показателей. После двух ничьих (0:0, 0:0) в Серии Б остался именно «Зюдтироль», как команда, которая финишировала выше в турнирной таблице.

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Давиде Поссанцини Зюдтироль назначение тренера Шахтер Донецк Серия B
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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