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  4. Александр КОЗАК: «Хочется помочь команде»
Украина. Первая лига
27 июня 2026, 17:53 |
106
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Александр КОЗАК: «Хочется помочь команде»

Полузащитник прокомментировал свой переход в Александрию из Кудровки

27 июня 2026, 17:53 |
106
1 Comments
Александр КОЗАК: «Хочется помочь команде»
ФК Александрия
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Украинский полузащитник Александр Козак прокомментировал свой переход из «Кудровки» в «Александрию»:

«Ожидания от себя максимальные. Хочется помочь команде, которая нас (Козак перешёл в «Александрию» вместе с Андреем Сторчоусом – прим.) пригласила, и выполнить поставленные цели, вернуться в Украинскую Премьер-лигу».

В сезоне 2025/26 Александр Козак провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Александрия Александр Козак трансферы УПЛ Кудровка Первая лига Украины
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
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Молодці, що відмовили Динамо, в Олександрії набагато більше перспектив
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