Александр КОЗАК: «Хочется помочь команде»

Украинский полузащитник Александр Козак прокомментировал свой переход из «Кудровки» в «Александрию»:

«Ожидания от себя максимальные. Хочется помочь команде, которая нас (Козак перешёл в «Александрию» вместе с Андреем Сторчоусом – прим.) пригласила, и выполнить поставленные цели, вернуться в Украинскую Премьер-лигу».

В сезоне 2025/26 Александр Козак провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.