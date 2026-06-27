Сторчоус взял слово после неожиданного перехода в Александрию
Андрей хочет помочь клубу вернуться в УПЛ
Украинский полузащитник Андрей Сторчоус прокомментировал свой переход из «Кудровки» в «Александрию»:
«Спасибо за поздравления. Был приятно удивлен: эта команда очень хорошая, большая команда, замечательный город, отличные болельщики. Я приложу максимум усилий, чтобы помочь «Александрии» вернуться в Украинскую Премьер-лигу — туда, где она и должна быть».
В сезоне 2025/26 Андрей Сторчоус провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
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