Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сторчоус взял слово после неожиданного перехода в Александрию
Украина. Первая лига
27 июня 2026, 17:43 |
255
0

Сторчоус взял слово после неожиданного перехода в Александрию

Андрей хочет помочь клубу вернуться в УПЛ

27 июня 2026, 17:43 |
255
0
Сторчоус взял слово после неожиданного перехода в Александрию
ФК Александрия. Андрей Сторчоус
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский полузащитник Андрей Сторчоус прокомментировал свой переход из «Кудровки» в «Александрию»:

«Спасибо за поздравления. Был приятно удивлен: эта команда очень хорошая, большая команда, замечательный город, отличные болельщики. Я приложу максимум усилий, чтобы помочь «Александрии» вернуться в Украинскую Премьер-лигу — туда, где она и должна быть».

В сезоне 2025/26 Андрей Сторчоус провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

По теме:
Пономарев тремя словами оценил шансы ЛНЗ в еврокубках
Палестра подписал контракт с Челси сроком до 2033 года
ПОНОМАРЕВ: «Продажа Проспера в Шахтер? Это было правильное решение»
трансферы чемпионат Украины по футболу Александрия Андрей Сторчоус трансферы УПЛ Кудровка Первая лига Украины
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
Бокс | 26 июня 2026, 19:16 71
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем

Боксер освободил все чемпионские титулы

Челси оформил трансфер за 55 миллионов евро
Футбол | 27 июня 2026, 17:48 0
Челси оформил трансфер за 55 миллионов евро
Челси оформил трансфер за 55 миллионов евро

Максанс Лакруа покинет «Кристал Пэлас»

Усик определился с последним боем в карьере
Бокс | 27.06.2026, 07:32
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Леандру Андраде стал футболистом Полесья
Футбол | 27.06.2026, 12:06
ОФИЦИАЛЬНО. Леандру Андраде стал футболистом Полесья
ОФИЦИАЛЬНО. Леандру Андраде стал футболистом Полесья
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 27.06.2026, 06:32
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
26.06.2026, 06:32 37
Футбол
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
26.06.2026, 21:21
Бокс
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
26.06.2026, 23:47
Бокс
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
26.06.2026, 10:15 5
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
27.06.2026, 08:00 5
Футбол
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
26.06.2026, 19:35 28
Волейбол
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем