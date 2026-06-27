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Испания
27 июня 2026, 19:07 |
1411
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ОФИЦИАЛЬНО. Важные новости для украинца. Футболист покинул Жирону

Рубен Бланко покинул каталонский клуб

27 июня 2026, 19:07 |
1411
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ОФИЦИАЛЬНО. Важные новости для украинца. Футболист покинул Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубена Бланко
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Испанская «Жирона» официально объявила об уходе вратаря Рубена Бланко, который продолжит карьеру в японском клубе «Йокогама Маринос».

29-летний голкипер так и не дебютировал за каталонскую команду в официальных матчах. Для Бланко переход в Японию станет первым опытом выступлений в азиатском футболе.

Это уже второй вратарь, покинувший «Жирону» за последние два дня. Ранее клуб расстался с Хуаном Карлосом, который также был конкурентом украинского голкипера Владислава Крапивцова.

Напомним, по итогам сезона «Жирона» вылетела в Сегунду.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Якщо це не чергова брехня Олійченко, то для Крапивцова це добре.
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