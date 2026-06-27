ОФИЦИАЛЬНО. Важные новости для украинца. Футболист покинул Жирону
Рубен Бланко покинул каталонский клуб
Испанская «Жирона» официально объявила об уходе вратаря Рубена Бланко, который продолжит карьеру в японском клубе «Йокогама Маринос».
29-летний голкипер так и не дебютировал за каталонскую команду в официальных матчах. Для Бланко переход в Японию станет первым опытом выступлений в азиатском футболе.
Это уже второй вратарь, покинувший «Жирону» за последние два дня. Ранее клуб расстался с Хуаном Карлосом, который также был конкурентом украинского голкипера Владислава Крапивцова.
Напомним, по итогам сезона «Жирона» вылетела в Сегунду.
ℹ️ Rubén Blanco no continuarà al Girona FC— Girona FC (@GironaFC) June 26, 2026
🙏 Molta sort, Rubén!https://t.co/rB7pq56c3H pic.twitter.com/JY3HjM4VGF
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