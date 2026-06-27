ОФИЦИАЛЬНО. Важные новости для украинца. Футболист покинул Жирону

Испанская «Жирона» официально объявила об уходе вратаря Рубена Бланко, который продолжит карьеру в японском клубе «Йокогама Маринос».

29-летний голкипер так и не дебютировал за каталонскую команду в официальных матчах. Для Бланко переход в Японию станет первым опытом выступлений в азиатском футболе.

Это уже второй вратарь, покинувший «Жирону» за последние два дня. Ранее клуб расстался с Хуаном Карлосом, который также был конкурентом украинского голкипера Владислава Крапивцова.

Напомним, по итогам сезона «Жирона» вылетела в Сегунду.