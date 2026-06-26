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Чемпионат мира
26 июня 2026, 16:12 | Обновлено 26 июня 2026, 16:40
1707
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ЧМ-2026. Рейтинг третьих мест в группах. Кто выйдет в плей-офф

Групповой этап подходит к завершению

26 июня 2026, 16:12 | Обновлено 26 июня 2026, 16:40
1707
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ЧМ-2026. Рейтинг третьих мест в группах. Кто выйдет в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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Групповой этап чемпионата мира подходит к завершению, однако все участники плей-офф, скорее всего, определятся по итогам последних матчей.

В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах по итогам трех туров. В 1/16 финала также пройдут 8 лучших третьих мест из 12.

В плей-офф с первого или второго места уже вышли Мексика, Южная Африка, Швейцария, Канада, Бразилия, Марокко, США, Австралия, Германия, Кот-д'Ивуар, Нидерланды, Япония, Франция, Норвегия, Аргентина и Колумбия.

Среди третьих мест в плей-офф уже вышли Швеция, Эквадор и Босния.

Это оставляет лишь пять свободных место среди третьих команд.

Интересно, что уже сформированы некоторые пары плей-офф: ЮАР – Канада, Нидерланды – Марокко, США – Босния, Бразилия – Япония.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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