ЧМ-2026. Рейтинг третьих мест в группах. Кто выйдет в плей-офф

Групповой этап чемпионата мира подходит к завершению, однако все участники плей-офф, скорее всего, определятся по итогам последних матчей.

В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах по итогам трех туров. В 1/16 финала также пройдут 8 лучших третьих мест из 12.

В плей-офф с первого или второго места уже вышли Мексика, Южная Африка, Швейцария, Канада, Бразилия, Марокко, США, Австралия, Германия, Кот-д'Ивуар, Нидерланды, Япония, Франция, Норвегия, Аргентина и Колумбия.

Среди третьих мест в плей-офф уже вышли Швеция, Эквадор и Босния.

Это оставляет лишь пять свободных место среди третьих команд.

Интересно, что уже сформированы некоторые пары плей-офф: ЮАР – Канада, Нидерланды – Марокко, США – Босния, Бразилия – Япония.