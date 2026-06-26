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  4. Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку
Португалия
26 июня 2026, 14:51 |
838
0

Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку

Богдан Вьюнник может перейти в Торренсе из Лехии

26 июня 2026, 14:51 |
838
0
Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку
Getty Images/Global Images Ukraine
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Как стало известно Sport.ua, клуб второго дивизиона Португалии «Торренсе», который в сезоне 2025/26 стал победителем Кубка Португалии, хочет подписать украинского полузащитника гданьской «Лехии» Богдана Вьюнника.

По имеющейся информации, португальский клуб уже сделал два официальных предложения о трансфере 24-летнего футболиста, но получил отказ.

В настоящее время португальская сторона готовит третье предложение и параллельно ведет переговоры с агентом игрока.

В «Торренсе» Богдану Вьюннику обещают место в основном составе, в том числе в матчах Лиги Европы — клуб получил право на участие в еврокубке как победитель Кубка Португалии. Также между сторонами существует договоренность, что «Торренсе» не будет удерживать игрока, если ему поступит предложение от более сильного клуба.

В сезоне 2025/26 Богдан Вьюнник провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

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Богдан Вьюнник Торренсе Лехия Гданьск трансферы чемпионат Польши по футболу чемпионат Португалии по футболу инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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