Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку

Как стало известно Sport.ua, клуб второго дивизиона Португалии «Торренсе», который в сезоне 2025/26 стал победителем Кубка Португалии, хочет подписать украинского полузащитника гданьской «Лехии» Богдана Вьюнника.

По имеющейся информации, португальский клуб уже сделал два официальных предложения о трансфере 24-летнего футболиста, но получил отказ.

В настоящее время португальская сторона готовит третье предложение и параллельно ведет переговоры с агентом игрока.

В «Торренсе» Богдану Вьюннику обещают место в основном составе, в том числе в матчах Лиги Европы — клуб получил право на участие в еврокубке как победитель Кубка Португалии. Также между сторонами существует договоренность, что «Торренсе» не будет удерживать игрока, если ему поступит предложение от более сильного клуба.

В сезоне 2025/26 Богдан Вьюнник провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.