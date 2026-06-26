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  4. Переезд из Житомира. ФК Харьков выбрал стадион на сезон 2026/27
Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 13:59 | Обновлено 26 июня 2026, 14:17
1712
0

Переезд из Житомира. ФК Харьков выбрал стадион на сезон 2026/27

Харьковчане будут играть на «Арене Левый Берег»

26 июня 2026, 13:59 | Обновлено 26 июня 2026, 14:17
1712
0
Переезд из Житомира. ФК Харьков выбрал стадион на сезон 2026/27
ПФЛ
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ФК «Харьков» выбрал стадион на сезон 2026/27, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, в следующем сезоне харьковский клуб будет проводить домашние матчи на «Арене Левый Берег» в Киеве, а не на Центральном стадионе в Житомире.

Выбор обусловлен тем, что эта локация для «Харькова» значительно ближе к тренировочной базе в Счастливом.

ФК «Харьков» уже играл на «Арене Левый Берег», но в 2025 году был вынужден искать новый стадион после скандала.

Ранее ФК «Харьков» официально объявил о подписании венесуэльского нападающего «Кривбасса» Карлоса Парако.

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Харьков стадион Левый Берег стадионы Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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