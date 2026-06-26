Переезд из Житомира. ФК Харьков выбрал стадион на сезон 2026/27

ФК «Харьков» выбрал стадион на сезон 2026/27, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, в следующем сезоне харьковский клуб будет проводить домашние матчи на «Арене Левый Берег» в Киеве, а не на Центральном стадионе в Житомире.

Выбор обусловлен тем, что эта локация для «Харькова» значительно ближе к тренировочной базе в Счастливом.

ФК «Харьков» уже играл на «Арене Левый Берег», но в 2025 году был вынужден искать новый стадион после скандала.

Ранее ФК «Харьков» официально объявил о подписании венесуэльского нападающего «Кривбасса» Карлоса Парако.