Переезд из Житомира. ФК Харьков выбрал стадион на сезон 2026/27
Харьковчане будут играть на «Арене Левый Берег»
ФК «Харьков» выбрал стадион на сезон 2026/27, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, в следующем сезоне харьковский клуб будет проводить домашние матчи на «Арене Левый Берег» в Киеве, а не на Центральном стадионе в Житомире.
Выбор обусловлен тем, что эта локация для «Харькова» значительно ближе к тренировочной базе в Счастливом.
ФК «Харьков» уже играл на «Арене Левый Берег», но в 2025 году был вынужден искать новый стадион после скандала.
Ранее ФК «Харьков» официально объявил о подписании венесуэльского нападающего «Кривбасса» Карлоса Парако.
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