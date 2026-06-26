ВИДЕО. Шедевр! Антони Эланга забил шикарный мяч Японии на ЧМ-2026
Шведская команда быстро сравняла счет
24-летний вингер «Ньюкасла» и сборной Швеции Энтони Эланга невероятным ударом поразил ворота Японии в третьем туре ЧМ-2026.
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Энтони на 62-й минуте технично подработал мяч под левую ногу и с угла штрафной площади закрутил его в сетку ворот.
Точный удар Эланги восстановил равновесие после гола Маэды – 1:1.
На нынешнем турнире Энтони отличился голом уже во второй раз: до этого он забил в игре с Нидерландами (1:5).
ВИДЕО. Шедевр! Антони Эланга забил шикарный мяч Японии на ЧМ-2026
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