24-летний вингер «Ньюкасла» и сборной Швеции Энтони Эланга невероятным ударом поразил ворота Японии в третьем туре ЧМ-2026.

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Энтони на 62-й минуте технично подработал мяч под левую ногу и с угла штрафной площади закрутил его в сетку ворот.

Точный удар Эланги восстановил равновесие после гола Маэды – 1:1.

На нынешнем турнире Энтони отличился голом уже во второй раз: до этого он забил в игре с Нидерландами (1:5).

ВИДЕО. Шедевр! Антони Эланга забил шикарный мяч Японии на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine