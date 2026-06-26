Чемпионат мира26 июня 2026, 03:19 | Обновлено 26 июня 2026, 03:28
47
0
ВИДЕО. Сборная Японии вышла вперед против Швеции и приблизилась к плей-офф
Дайдзэн Маэда стал автором первого гола в матче
26 июня 2026, 03:19 | Обновлено 26 июня 2026, 03:28
47
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
28-летний форвард «Селтика» Дайдзэн Маэда вывел сборную Японии вперед в матче третьего тура против Швеции на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дайдзэн не упустил возможность после разрезной передачи Рицу Доана, который нашел брешь в защите соперника.
На 56-й минуте Маэда забил первый мяч в поединке и приблизил Японию к плей-офф.
Кроме того, нападающий впервые отличился голом на чемпионате мира 2026.
ВИДЕО. Сборная Японии вышла вперед против Швеции и приблизилась к плей-офф
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 25 июня 2026, 19:00 66
«Сине-желтые» уверенно победили Италию
Футбол | 25 июня 2026, 08:15 4
«Шахтер» сыграет товарищеский матч против «Бурсаспора»
Футбол | 25.06.2026, 06:59
Футбол | 26.06.2026, 00:05
Футбол | 26.06.2026, 02:41
Комментарии 0
Популярные новости
24.06.2026, 20:16 53
25.06.2026, 06:19 2
25.06.2026, 17:32 31
24.06.2026, 07:25 4
25.06.2026, 01:05 5
25.06.2026, 06:36
24.06.2026, 20:42
24.06.2026, 07:27 11