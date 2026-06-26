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Чемпионат мира
26 июня 2026, 03:19 | Обновлено 26 июня 2026, 03:28
47
0

ВИДЕО. Сборная Японии вышла вперед против Швеции и приблизилась к плей-офф

Дайдзэн Маэда стал автором первого гола в матче

26 июня 2026, 03:19 | Обновлено 26 июня 2026, 03:28
47
0
ВИДЕО. Сборная Японии вышла вперед против Швеции и приблизилась к плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Дайдзэн Маэда
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28-летний форвард «Селтика» Дайдзэн Маэда вывел сборную Японии вперед в матче третьего тура против Швеции на ЧМ-2026.

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Дайдзэн не упустил возможность после разрезной передачи Рицу Доана, который нашел брешь в защите соперника.

На 56-й минуте Маэда забил первый мяч в поединке и приблизил Японию к плей-офф.

Кроме того, нападающий впервые отличился голом на чемпионате мира 2026.

ВИДЕО. Сборная Японии вышла вперед против Швеции и приблизилась к плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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