ФОТО. Звезда 18+ шокировала фанатов откровенным образом на матче ЧМ

Во время матча чемпионата мира-2026 между сборными Уругвая и Кабо-Верде внимание болельщиков привлекла не только игра, но и одна из гостей стадиона.

Как сообщает The Sun, на поединок в Майами приехала итальянская звезда фильмов для взрослых Раисса Беллини. Она появилась возле стадиона в очень откровенном образе и позировала для фото с фанатами.

37-летняя Беллини была одета в джинсовые шорты и шарф чемпионата мира, который стал главной деталью ее образа. Уже внутри арены ее заметили в топе с глубоким декольте.

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Фото и видео быстро разлетелись по соцсетям и вызвали бурную реакцию фанатов. Часть пользователей удивилась, как ее вообще допустили на публичное мероприятие в таком виде, ведь на матчи приходят семьи с детьми.

Сама Раисса ранее работала стюардессой на роскошных яхтах, а после перехода в индустрию для взрослых значительно увеличила свою аудиторию в соцсетях.

Матч между Уругваем и Кабо-Верде завершился со счетом 2:2. Для дебютантов чемпионата мира этот результат стал еще одним важным шагом в борьбе за выход в плей-офф после сенсационной ничьей с Испанией.