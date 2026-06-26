Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Япония – Швеция

В пятницу, 26 июня, будет проведен матч Японии и Швеции в рамках третьего тура группы F на ЧМ-2026.

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Местом проведения поединка станет арена «AT&T Stadium» в американском городе Арлингтон, штат Техас. Начнется игра в 02:00 по киевскому времени.

Ранее сборные Японии и Швеции играли между собой пять раз: дважды побеждали шведы, дважды была зафиксирована ничья и один раз на ОИ-1936 успеха добивались японцы.

После двух туров Япония имеет в активе четыре балла, в то время как у Швеции три балла.

Япония – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Япония – Швеция Смотреть трансляцию

Группа F (ЧМ-2026)