Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Япония – Швеция
Игра третьего тура группы F начнется 26 июня в 02:00 по Киеву
В пятницу, 26 июня, будет проведен матч Японии и Швеции в рамках третьего тура группы F на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения поединка станет арена «AT&T Stadium» в американском городе Арлингтон, штат Техас. Начнется игра в 02:00 по киевскому времени.
Ранее сборные Японии и Швеции играли между собой пять раз: дважды побеждали шведы, дважды была зафиксирована ничья и один раз на ОИ-1936 успеха добивались японцы.
После двух туров Япония имеет в активе четыре балла, в то время как у Швеции три балла.
Япония – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа F (ЧМ-2026)
|Группа F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Нидерланды
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|26.06.26 02:00 Япония - Швеция21.06.26 Тунис 0:4 Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|4
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|26.06.26 02:00 Япония - Швеция20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|3
|4
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды21.06.26 Тунис 0:4 Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|0
|
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