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Чемпионат мира
26 июня 2026, 01:25 | Обновлено 26 июня 2026, 01:54
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Япония – Швеция

Игра третьего тура группы F начнется 26 июня в 02:00 по Киеву

26 июня 2026, 01:25 | Обновлено 26 июня 2026, 01:54
158
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Япония – Швеция
Getty Images/Global Images Ukraine
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В пятницу, 26 июня, будет проведен матч Японии и Швеции в рамках третьего тура группы F на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения поединка станет арена «AT&T Stadium» в американском городе Арлингтон, штат Техас. Начнется игра в 02:00 по киевскому времени.

Ранее сборные Японии и Швеции играли между собой пять раз: дважды побеждали шведы, дважды была зафиксирована ничья и один раз на ОИ-1936 успеха добивались японцы.

После двух туров Япония имеет в активе четыре балла, в то время как у Швеции три балла.

Япония – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Япония – Швеция
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Группа F (ЧМ-2026)

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Нидерланды 2 1 1 0 7 - 3 26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 4
2 Япония 2 1 1 0 6 - 2 26.06.26 02:00 Япония - Швеция21.06.26 Тунис 0:4 Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 4
3 Швеция 2 1 0 1 6 - 6 26.06.26 02:00 Япония - Швеция20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 3
4 Тунис 2 0 0 2 1 - 9 26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды21.06.26 Тунис 0:4 Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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