Грегор КОБЕЛЬ: «Это была наша цель»

Вратарь сборной Швейцарии Грегор Кобель прокомментировал победу над национальной сборной Канады (2:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Это очень приятное ощущение; нашей целью было выиграть группу, и мы это сделали, так что это очень приятно. Думаю, команда хорошо набирает форму по ходу турнира, и это естественный процесс, который неизбежно происходит.

Я знаю, что мы пропускали голы в концовках всех трёх матчей, но, на мой взгляд, это просто было связано с ходом игр. Мы потратили много энергии, и в последних двух матчах мы вели в счёте, поэтому, конечно, соперник пытается что-то сделать — это скорее естественный процесс».