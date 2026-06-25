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Чемпионат мира
25 июня 2026, 21:11 |
94
0

Грегор КОБЕЛЬ: «Это была наша цель»

Вратарь сборной Швейцарии прокомментировал победу над Канадой

25 июня 2026, 21:11 |
94
0
Грегор КОБЕЛЬ: «Это была наша цель»
ФИФА
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Вратарь сборной Швейцарии Грегор Кобель прокомментировал победу над национальной сборной Канады (2:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Это очень приятное ощущение; нашей целью было выиграть группу, и мы это сделали, так что это очень приятно. Думаю, команда хорошо набирает форму по ходу турнира, и это естественный процесс, который неизбежно происходит.

Я знаю, что мы пропускали голы в концовках всех трёх матчей, но, на мой взгляд, это просто было связано с ходом игр. Мы потратили много энергии, и в последних двух матчах мы вели в счёте, поэтому, конечно, соперник пытается что-то сделать — это скорее естественный процесс».

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Грегор Кобель сборная Швейцарии по футболу сборная Канады по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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