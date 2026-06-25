Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кунья догнал Рэшфорда и Чарльтона в рейтинге бомбардиров ЧМ
Чемпионат мира
25 июня 2026, 13:34 | Обновлено 25 июня 2026, 13:35
271
0

Кунья догнал Рэшфорда и Чарльтона в рейтинге бомбардиров ЧМ

Упомянем игроков Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством голов в одном розыгрыше ЧМ

25 июня 2026, 13:34 | Обновлено 25 июня 2026, 13:35
271
0
Кунья догнал Рэшфорда и Чарльтона в рейтинге бомбардиров ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Бразилии Матеус Кунья забил третий гол на чемпионате мира 2026 года.

Произошло это в поединке третьего тура группового этапа против сборной Шотландии.

Напомним, что свои первые два гола Кунья забил в ворота сборной Гаити во втором туре.

В истории Манчестер Юнайтед бразилец стал лишь шестым футболистом, кто забивал 3+ гола в одном розыгрыше чемпионата мира.

До него подобным достижением отмечались Бобби Чарльтон (3, 1966), Эспер Ольсен (3, 1986), Робин ван Перси (4, 2014), Ромелу Лукаку (4, 2018) и Маркус Рэшфорд (3, 2022).

Игроки Манчестер Юнайтед с самым большим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира

  • 2026 – 3 – Матеус Кунья (Бразилия)
  • 2022 – 3 – Маркус Рэшфорд (Англия)
  • 2018 – 4 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 2014 – 4 – Робин ван Перси (Нидерланды)
  • 1986 – 3 – Эспер Ольсен (Дания)
  • 1966 – 3 – Бобби Чарльтон (Англия)
По теме:
Тунис – Нидерланды. Текстовая трансляция матча
Неймар назвал главную звезду и самого важного игрока сборной Бразилии
Мексика присоединилась к элитному клубу сборных на чемпионатах мира
Матеус Кунья чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Бразилии по футболу сборная Шотландии по футболу Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Робин ван Перси Бобби Чарльтон Ромелу Лукаку
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгромы от Динамо и Полесья, сенсация от волейболистов, золото Магучих
Футбол | 25 июня 2026, 11:59 0
Разгромы от Динамо и Полесья, сенсация от волейболистов, золото Магучих
Разгромы от Динамо и Полесья, сенсация от волейболистов, золото Магучих

Главные новости за 24 июня на Sport.ua

Арда Туран принял предложение из Турции
Футбол | 25 июня 2026, 08:15 3
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции

«Шахтер» сыграет товарищеский матч против «Бурсаспора»

Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 25.06.2026, 06:19
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Футбол | 25.06.2026, 05:58
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Футбол | 25.06.2026, 09:00
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 140
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
25.06.2026, 06:36
Бокс
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем