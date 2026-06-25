Кунья догнал Рэшфорда и Чарльтона в рейтинге бомбардиров ЧМ
Упомянем игроков Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством голов в одном розыгрыше ЧМ
27-летний нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Бразилии Матеус Кунья забил третий гол на чемпионате мира 2026 года.
Произошло это в поединке третьего тура группового этапа против сборной Шотландии.
Напомним, что свои первые два гола Кунья забил в ворота сборной Гаити во втором туре.
В истории Манчестер Юнайтед бразилец стал лишь шестым футболистом, кто забивал 3+ гола в одном розыгрыше чемпионата мира.
До него подобным достижением отмечались Бобби Чарльтон (3, 1966), Эспер Ольсен (3, 1986), Робин ван Перси (4, 2014), Ромелу Лукаку (4, 2018) и Маркус Рэшфорд (3, 2022).
Игроки Манчестер Юнайтед с самым большим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира
- 2026 – 3 – Матеус Кунья (Бразилия)
- 2022 – 3 – Маркус Рэшфорд (Англия)
- 2018 – 4 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 2014 – 4 – Робин ван Перси (Нидерланды)
- 1986 – 3 – Эспер Ольсен (Дания)
- 1966 – 3 – Бобби Чарльтон (Англия)
4 - Most goals by @ManUtd players in a single FIFA World Cup:— OptaJoe (@OptaJoe) June 25, 2026
1966 - 🏴 Bobby Charlton (3)
1986 - 🇩🇰 Jesper Olsen (3)
2014 - 🇳🇱 Robin van Persie (4)
2018 - 🇧🇪 Romelu Lukaku (4)
2022 - 🏴 Marcus Rashford (3)
2026 - 🇧🇷 Matheus Cunha (3)
Devils. pic.twitter.com/fdp3BQLjwG
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