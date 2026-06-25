Кунья догнал Рэшфорда и Чарльтона в рейтинге бомбардиров ЧМ

27-летний нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Бразилии Матеус Кунья забил третий гол на чемпионате мира 2026 года.

Произошло это в поединке третьего тура группового этапа против сборной Шотландии.

Напомним, что свои первые два гола Кунья забил в ворота сборной Гаити во втором туре.

В истории Манчестер Юнайтед бразилец стал лишь шестым футболистом, кто забивал 3+ гола в одном розыгрыше чемпионата мира.

До него подобным достижением отмечались Бобби Чарльтон (3, 1966), Эспер Ольсен (3, 1986), Робин ван Перси (4, 2014), Ромелу Лукаку (4, 2018) и Маркус Рэшфорд (3, 2022).

Игроки Манчестер Юнайтед с самым большим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира

2026 – 3 – Матеус Кунья (Бразилия)

2022 – 3 – Маркус Рэшфорд (Англия)

2018 – 4 – Ромелу Лукаку (Бельгия)

2014 – 4 – Робин ван Перси (Нидерланды)

1986 – 3 – Эспер Ольсен (Дания)

1966 – 3 – Бобби Чарльтон (Англия)