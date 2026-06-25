Неймар назвал главную звезду и самого важного игрока сборной Бразилии

Форвард сборной Бразилии Неймар считает, что главным игроком нынешней команды является представитель Реала Винисиус Жуниор.

«Я очень рад, что вышел на поле и сыграл на этом чемпионате мира. И мне приятно, что мои партнеры так тепло меня приняли и отреагировали на мою игру».

«Однако наша звезда на ЧМ-2026 – это Винисиус Жиниор. Он наш главный игрок. Вини решает моменты и делает магию на поле», – сказал Неймар.

Винисиус на ЧМ-2026 успел забить четыре гола.