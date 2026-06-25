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Чемпионат мира
25 июня 2026, 14:31 | Обновлено 25 июня 2026, 14:40
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Неймар назвал главную звезду и самого важного игрока сборной Бразилии

Считает Винисиуса главным игроком команды

25 июня 2026, 14:31 | Обновлено 25 июня 2026, 14:40
502
0
Неймар назвал главную звезду и самого важного игрока сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус и Неймар
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Форвард сборной Бразилии Неймар считает, что главным игроком нынешней команды является представитель Реала Винисиус Жуниор.

«Я очень рад, что вышел на поле и сыграл на этом чемпионате мира. И мне приятно, что мои партнеры так тепло меня приняли и отреагировали на мою игру».

«Однако наша звезда на ЧМ-2026 – это Винисиус Жиниор. Он наш главный игрок. Вини решает моменты и делает магию на поле», – сказал Неймар.

Винисиус на ЧМ-2026 успел забить четыре гола.

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Неймар Винисиус Жуниор ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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