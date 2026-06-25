Чемпионат мира25 июня 2026, 14:31 | Обновлено 25 июня 2026, 14:40
502
0
Неймар назвал главную звезду и самого важного игрока сборной Бразилии
Считает Винисиуса главным игроком команды
25 июня 2026, 14:31 | Обновлено 25 июня 2026, 14:40
502
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Форвард сборной Бразилии Неймар считает, что главным игроком нынешней команды является представитель Реала Винисиус Жуниор.
«Я очень рад, что вышел на поле и сыграл на этом чемпионате мира. И мне приятно, что мои партнеры так тепло меня приняли и отреагировали на мою игру».
«Однако наша звезда на ЧМ-2026 – это Винисиус Жиниор. Он наш главный игрок. Вини решает моменты и делает магию на поле», – сказал Неймар.
Винисиус на ЧМ-2026 успел забить четыре гола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 июня 2026, 22:23 0
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Австрии
Футбол | 25 июня 2026, 11:01 0
Дисциплинарный комитет отстранил полузащитника сборной Катара Ассима Мадибо на пять матчей
Футбол | 25.06.2026, 07:37
Футбол | 24.06.2026, 15:42
Бокс | 25.06.2026, 06:56
Комментарии 0
Популярные новости
25.06.2026, 06:36
24.06.2026, 06:42 1
24.06.2026, 07:25 4
23.06.2026, 08:49 18
23.06.2026, 09:56 24
23.06.2026, 14:44 2
24.06.2026, 08:02 6
24.06.2026, 08:57