ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник продлил контракт с иностранным клубом
Казахстанский «Ордабасы» и Юрий Вакулко договорились о сотрудничестве до декабря 2027 года
Украинский полузащитник и бывший футболист сборной U-21 Юрий Вакулко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
Опытный 28-летний игрок договорился о продлении сотрудничества с казахстанским «Ордабасы», цвета которого защищает с июня 2025 года.
Стороны подписали новый контракт до 31 декабря 2027-го. Срок предыдущего соглашения истекал 30 июня.
Вакулко провел 18 матчей в футболке казахстанской команды, в которых забил четыре гола. Трансферная стоимость полузащитника составляет 700 тысяч евро.
В течении карьеры Вакулко выступал за «Днепр», киевский «Арсенал», криворожский «Кривбасс», сербский «Партизан» и латвийскую «Ригу».
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