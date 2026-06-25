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25 июня 2026, 13:21 |
441
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник продлил контракт с иностранным клубом

Казахстанский «Ордабасы» и Юрий Вакулко договорились о сотрудничестве до декабря 2027 года

25 июня 2026, 13:21 |
441
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник продлил контракт с иностранным клубом
ФК Ордабасы. Юрий Вакулко
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Украинский полузащитник и бывший футболист сборной U-21 Юрий Вакулко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Опытный 28-летний игрок договорился о продлении сотрудничества с казахстанским «Ордабасы», цвета которого защищает с июня 2025 года.

Стороны подписали новый контракт до 31 декабря 2027-го. Срок предыдущего соглашения истекал 30 июня.

Вакулко провел 18 матчей в футболке казахстанской команды, в которых забил четыре гола. Трансферная стоимость полузащитника составляет 700 тысяч евро.

В течении карьеры Вакулко выступал за «Днепр», киевский «Арсенал», криворожский «Кривбасс», сербский «Партизан» и латвийскую «Ригу».

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чемпионат Казахстана по футболу Ордабасы Юрий Вакулко продление контракта
Николай Тытюк Источник: Instagram
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