ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник продлил контракт с иностранным клубом

Украинский полузащитник и бывший футболист сборной U-21 Юрий Вакулко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Опытный 28-летний игрок договорился о продлении сотрудничества с казахстанским «Ордабасы», цвета которого защищает с июня 2025 года.

Стороны подписали новый контракт до 31 декабря 2027-го. Срок предыдущего соглашения истекал 30 июня.

Вакулко провел 18 матчей в футболке казахстанской команды, в которых забил четыре гола. Трансферная стоимость полузащитника составляет 700 тысяч евро.

В течении карьеры Вакулко выступал за «Днепр», киевский «Арсенал», криворожский «Кривбасс», сербский «Партизан» и латвийскую «Ригу».