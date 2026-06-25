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Саудовская Аравия
25 июня 2026, 10:44 |
1988
0

ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный клуб попрощался с голкипером сборной Украины

Саудовский «Аль-Шабаб» прекратил сотрудничество с 33-летним Георгием Бущаном

25 июня 2026, 10:44 |
1988
0
ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный клуб попрощался с голкипером сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан
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Саудовский «Аль-Шабаб» сообщил, что голкипер сборной Украины Георгий Бущан покинул клуб, который занял 13-е место в турнирной таблице прошлого сезона.

Контракт опытного футболиста истекал в июне 2027 года, однако никаких деталей прекращение сотрудничества с украинцем саудовский клуб не сообщил.

С высокой вероятностью Бущан продолжит карьеру в составе житомирского «Полесья», в котором играл на правах аренды – провел шесть матчей, пропустил десять мячей и трижды сыграл «на ноль».

Вратарь перебрался в чемпионат Саудовской Аравии в январе 2025 года, однако не сумел завоевать место в стартовом составе команды. За «Аль-Шабаб» кипер сыграл в 13 матчах (28 пропущенных).

В активе Бущана – 18 игр в футболке сборной Украины. Трансферная стоимость 33-летнего футболиста составляет два миллиона евро.

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Николай Тытюк Источник: Instagram
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