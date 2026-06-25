ВИДЕО. Очоа начал атаку. Как Мексика забила третий гол Чехии на 90+4-й мин
В конце поединка 3-го тура ЧМ-2026 окончательный счет 3:0 установил Альваро Фигальдо
25 июня сборная Мексики переиграла Чехию со счетом 3:0 в матче 3-го тура группы А чемпионата мира 2026.
Третий гол для мексиканцев на 90+4-й минуте забил Альваро Фигальдо, для которого этот мяч стал первым в составе национальной команды.
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Голевую атаку Мексики начал 40-летний голкипер Гильермо Очоа, который точно вынес мяч на фланг.
Мексика выиграла группу А с 9 очками и 9 возможных, и вышла в плей-офф с 1-го места. Чехия набрала всего 1 балла за три поединка, заняла четвертую позицию и покинула мундиаль.
❗️ ВИДЕО. Очоа начал атаку. Как Мексика забила третий гол Чехии на 90+4-й мин
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