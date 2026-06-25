Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Южная Африка забила Южной Корее и вышла на второе место
Чемпионат мира
25 июня 2026, 05:33 | Обновлено 25 июня 2026, 05:37
264
0

ВИДЕО. Южная Африка забила Южной Корее и вышла на второе место

Тапело Масеко шокировал азиатскую команду

25 июня 2026, 05:33 | Обновлено 25 июня 2026, 05:37
264
0
ВИДЕО. Южная Африка забила Южной Корее и вышла на второе место
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная ЮАР открыла счет в матче третьего тура ЧМ-2026 против Южной Кореи после тихого первого тайма.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 63-й минуте момент реализовал молодой нападающий Тапело Масеко, который сумел пробить из-под ног соперника.

Забитый мяч Тапело вывел сборную ЮАР на второе место в группе А и приблизил к историческому выходу в плей-офф.

В то же время корейцы опустились на третье место, рискуя не пройти дальше.

ВИДЕО. Южная Африка забила Южной Корее и вышла на второе место

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
ВИДЕО. Очоа начал атаку. Как Мексика забила третий гол Чехии на 90+4-й мин
Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию
сборная Южной Кореи по футболу сборная ЮАР по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Наставник сборной Мексики заменил голкипера. На поле вышла легенда
Футбол | 25 июня 2026, 05:44 1
ФОТО. Наставник сборной Мексики заменил голкипера. На поле вышла легенда
ФОТО. Наставник сборной Мексики заменил голкипера. На поле вышла легенда

Гильермо Очоа на своем шестом чемпионате мира получил игровое время в матче с Чехией

Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы
Футбол | 24 июня 2026, 23:05 4
Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы
Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы

На матч против «Университати» можно попасть за 600 – 7000 грн

ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24.06.2026, 07:14
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Футбол | 24.06.2026, 15:42
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Футбол | 24.06.2026, 07:27
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 16
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 9
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
23.06.2026, 07:42 5
Бокс
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 12
Футбол
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 53
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем