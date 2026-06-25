ВИДЕО. Южная Африка забила Южной Корее и вышла на второе место
Тапело Масеко шокировал азиатскую команду
Сборная ЮАР открыла счет в матче третьего тура ЧМ-2026 против Южной Кореи после тихого первого тайма.
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На 63-й минуте момент реализовал молодой нападающий Тапело Масеко, который сумел пробить из-под ног соперника.
Забитый мяч Тапело вывел сборную ЮАР на второе место в группе А и приблизил к историческому выходу в плей-офф.
В то же время корейцы опустились на третье место, рискуя не пройти дальше.
ВИДЕО. Южная Африка забила Южной Корее и вышла на второе место
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