ВИДЕО. Мексика забила два гола и фактически лишила Чехию шансов на плей-офф
Матео Чавес и Хулиан Киньонес оформили комфортный гандикап в два мяча для мексиканцев
Сборная Мексики во втором тайме матча 3-го тура группы А чемпионата мира 2026 против Чехии забила два гола.
На 55-й минуте счет 1:0 в пользу мексиканцев сделал Матео Чавес, а уже на 61-й преимущество удвоил Хулиан Киньонес.
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Мексика еще до этого поединка гарантировала себе первое место в квартете. А Чехии необходимо побеждать, чтобы выйти в плей-офф мундиаля.
Встреча Мексики и Чехии стартовала 25 июня в 04:00 по Киеву на стадионе Ацтека.
❗️ ВИДЕО. Мексика забила два гола и фактически лишила Чехию шансов на плей-офф
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