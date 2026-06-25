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Чемпионат мира
25 июня 2026, 05:27 | Обновлено 25 июня 2026, 05:31
22
0

ВИДЕО. Мексика забила два гола и фактически лишила Чехию шансов на плей-офф

Матео Чавес и Хулиан Киньонес оформили комфортный гандикап в два мяча для мексиканцев

25 июня 2026, 05:27 | Обновлено 25 июня 2026, 05:31
22
0
ВИДЕО. Мексика забила два гола и фактически лишила Чехию шансов на плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Мексики во втором тайме матча 3-го тура группы А чемпионата мира 2026 против Чехии забила два гола.

На 55-й минуте счет 1:0 в пользу мексиканцев сделал Матео Чавес, а уже на 61-й преимущество удвоил Хулиан Киньонес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мексика еще до этого поединка гарантировала себе первое место в квартете. А Чехии необходимо побеждать, чтобы выйти в плей-офф мундиаля.

Встреча Мексики и Чехии стартовала 25 июня в 04:00 по Киеву на стадионе Ацтека.

❗️ ВИДЕО. Мексика забила два гола и фактически лишила Чехию шансов на плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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