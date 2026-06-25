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Чемпионат мира
25 июня 2026, 03:07 | Обновлено 25 июня 2026, 03:11
32
0

ВИДЕО. Как сборная Марокко поставила точку в матче с Гаити на ЧМ-2026

Жессим Яссин похоронил надежды соперника на спасение

25 июня 2026, 03:07 | Обновлено 25 июня 2026, 03:11
32
0
ВИДЕО. Как сборная Марокко поставила точку в матче с Гаити на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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20-летний вингер «Страсбура» Жессим Яссин стал автором последнего гола в матче третьего тура Марокко – Гаити на ЧМ-2026.

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Яссин на 89-й минуте замкнул передачу партнера Суфьяна Рахими и забил в пустые ворота.

После гола арбитры пересмотрели эпизод с помощью системы VAR, так как игроки Гаити утверждали, что мяч во время атаки полностью покинул пределы поля.

После детального анализа взятие ворот было засчитано, а Жессим увеличил преимущество сборной Марокко – 4:2.

ВИДЕО. Как сборная Марокко поставила точку в матче с Гаити на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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