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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 22:37 |
1455
1

Игорь СУРКИС: «Сам не верил, что мы можем подписать игрока ПСЖ»

Игорь Суркис рассказал подробности переговоров по трансферу Пьера Мунгенге

24 июня 2026, 22:37 |
1455
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Игорь СУРКИС: «Сам не верил, что мы можем подписать игрока ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
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Президент «Динамо» Игорь Суркис раскрыл детали подписания форварда «ПСЖ» Пьера Мунгенге.

– Кто вам предложил Мунгенге?

– На «Динамо» вышли французские агенты, с которыми я хорошо знаком еще с тех времен, когда покупал Юнеса Беланда. Они не очень верили, но сказали: «Попробуй». Честно говоря, я сам не верил, что мы можем подписать игрока «ПСЖ», но вступил в переговоры и понял, что можно попробовать. Мы вцепились в Мунгенге мертвой хваткой. Сели за стол переговоров с родителями, с агентами, и все удалось.

Мунгенге 18 лет, в прошлом году он забил 21 гол в 35 официальных матчах за молодежную и основную команду «ПСЖ».

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Динамо Киев Игорь Суркис трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ПСЖ трансферы УПЛ Пьер Мунгенге
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
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Йому не сказали, з якої саме команди ПСЖ купили Мутанбананге? 
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