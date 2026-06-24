Игорь СУРКИС: «Сам не верил, что мы можем подписать игрока ПСЖ»

Президент «Динамо» Игорь Суркис раскрыл детали подписания форварда «ПСЖ» Пьера Мунгенге.

– Кто вам предложил Мунгенге?

– На «Динамо» вышли французские агенты, с которыми я хорошо знаком еще с тех времен, когда покупал Юнеса Беланда. Они не очень верили, но сказали: «Попробуй». Честно говоря, я сам не верил, что мы можем подписать игрока «ПСЖ», но вступил в переговоры и понял, что можно попробовать. Мы вцепились в Мунгенге мертвой хваткой. Сели за стол переговоров с родителями, с агентами, и все удалось.

Мунгенге 18 лет, в прошлом году он забил 21 гол в 35 официальных матчах за молодежную и основную команду «ПСЖ».