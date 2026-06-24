Мартин ДУБРАВКА: «Все произошло довольно быстро»
Словацкий вратарь прокомментировал переход в «Тоттенхэм»
Словацкий вратарь Мартин Дубравка прокомментировал переход в лондонский «Тоттенхэм»:
«Для меня это захватывающее время — новое путешествие и новый опыт для меня и моей семьи. Я с нетерпением жду этого.
Всё происходило довольно быстро, и я очень рад оказаться здесь. На протяжении многих лет я с удовольствием следил за командами Роберто и хорошо знаю его стиль, видение и фантастических болельщиков этого клуба.
«Тоттенхэм Хотспур» — один из крупнейших клубов Премьер-лиги, и я с нетерпением жду возможности познакомиться со всеми и приступить к работе».
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