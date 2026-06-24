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Англия
24 июня 2026, 22:43 | Обновлено 24 июня 2026, 22:44
143
0

Мартин ДУБРАВКА: «Все произошло довольно быстро»

Словацкий вратарь прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

24 июня 2026, 22:43 | Обновлено 24 июня 2026, 22:44
143
0
Мартин ДУБРАВКА: «Все произошло довольно быстро»
ФК Тоттенхэм. Мартин Дубравка
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Словацкий вратарь Мартин Дубравка прокомментировал переход в лондонский «Тоттенхэм»:

«Для меня это захватывающее время — новое путешествие и новый опыт для меня и моей семьи. Я с нетерпением жду этого.

Всё происходило довольно быстро, и я очень рад оказаться здесь. На протяжении многих лет я с удовольствием следил за командами Роберто и хорошо знаю его стиль, видение и фантастических болельщиков этого клуба.

«Тоттенхэм Хотспур» — один из крупнейших клубов Премьер-лиги, и я с нетерпением жду возможности познакомиться со всеми и приступить к работе».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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