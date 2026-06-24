Буковина подписала контракт с голкипером после выхода в УПЛ

Черновицкая Буковина официально объявила о продлении контракта с украинским голкипером Даниилом Каневцевым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, стороны договорились о продолжении сотрудничества. Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на один год – до 30 июня 2027 года.

«Поздравляем Даниила с продолжением сотрудничества и желаем надежности на последнем рубеже и новых успехов в составе «Буковины»! Пусть впереди будет еще много ярких матчей, эффектных сэйвов, «сухих» поединков и важных побед вместе с «желто-черными», – говорится в сообщении.

Даниил Каневцев присоединился к «желто-черным» в феврале 2024 года. За два с половиной сезона в составе «Буковины» вратарь в общей сложности сыграл 40 поединков, из которых в 16 матчах ему удалось оставить свои владения в неприкосновенности.