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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 17:43 | Обновлено 24 июня 2026, 17:59
483
0

Буковина подписала контракт с голкипером после выхода в УПЛ

Даниил Каневцев продлил соглашение с клубом УПЛ

24 июня 2026, 17:43 | Обновлено 24 июня 2026, 17:59
483
0
Буковина подписала контракт с голкипером после выхода в УПЛ
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина официально объявила о продлении контракта с украинским голкипером Даниилом Каневцевым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, стороны договорились о продолжении сотрудничества. Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на один год – до 30 июня 2027 года.

«Поздравляем Даниила с продолжением сотрудничества и желаем надежности на последнем рубеже и новых успехов в составе «Буковины»! Пусть впереди будет еще много ярких матчей, эффектных сэйвов, «сухих» поединков и важных побед вместе с «желто-черными», – говорится в сообщении.

Даниил Каневцев присоединился к «желто-черным» в феврале 2024 года. За два с половиной сезона в составе «Буковины» вратарь в общей сложности сыграл 40 поединков, из которых в 16 матчах ему удалось оставить свои владения в неприкосновенности.

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Даниил Каневцев Буковина Черновцы продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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