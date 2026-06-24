WTA24 июня 2026, 14:30 | Обновлено 24 июня 2026, 15:23
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Ангелина Калинина – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Истборне
24 июня 2026, 14:30 | Обновлено 24 июня 2026, 15:23
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24 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 70) стартовала на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.
Во втором раунде украинка играет против Маккартни Кесслер (США, WTA 62). Встреча стартовала в 14:30 по Киеву.
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Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в четвертьфинале поборется со второй сеяной Мэдисон Киз.
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