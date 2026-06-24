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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 16:35 | Обновлено 24 июня 2026, 16:50
1072
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ФОТО. Игроков Динамо больше, чем Шахтера. Символическая сборная УПЛ

Из чемпионской команды только два игрока

24 июня 2026, 16:35 | Обновлено 24 июня 2026, 16:50
1072
7 Comments
ФОТО. Игроков Динамо больше, чем Шахтера. Символическая сборная УПЛ
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко
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УПЛ по итогам сезона 2025/26 объявила символическую сборную турнира.

Интересно, что чемпион Шахтер представлен лишь двумя игроками – Педриньо и Проспером Оба, тогда как Динамо, которое заняло четвертое место, имеет трех игроков в сборной.

Двумя игроками представлены ЛНЗ и Карпаты.

Символическая сборная: Домчак (Карпаты) – Караваев (Динамо), Горин (ЛНЗ), Сарапий (Полесье), Кузык (ЛНЗ) – Бруниньо (Карпаты), Педриньо (Шахтер), Буяльский (Динамо) – Проспер (ЛНЗ/Шахтер), Мендоса (Кривбасс) – Пономаренко (Динамо).

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Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 7
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Звісно, від мого улюбленого «Шахтаря» в  символічній збірній всього двоє людей. Жаль, за регламентом туди не можна вписати суддів, які весь сезон максимально «чесно» та «неупереджено» судили наші матчі — вони б там точно не загубилися! 🧡🖤
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+4
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Тю а чого не Діма Різник. Всюди сують цього Домчака.
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0
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А кто составлял это список ? 
" Составители" состоят из 70% киевлян и 25% львовян...
Составляли бы харьковчане или днепряне там бы не было игроков динамо и тем более карпат
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-1
УПЛ по итогам сезона 2025/26 объявила... 
 Фамилии  есть у объявителей?
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-1
зборище а не збірна.))
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-1
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