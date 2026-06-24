ФОТО. Игроков Динамо больше, чем Шахтера. Символическая сборная УПЛ

УПЛ по итогам сезона 2025/26 объявила символическую сборную турнира.

Интересно, что чемпион Шахтер представлен лишь двумя игроками – Педриньо и Проспером Оба, тогда как Динамо, которое заняло четвертое место, имеет трех игроков в сборной.

Двумя игроками представлены ЛНЗ и Карпаты.

Символическая сборная: Домчак (Карпаты) – Караваев (Динамо), Горин (ЛНЗ), Сарапий (Полесье), Кузык (ЛНЗ) – Бруниньо (Карпаты), Педриньо (Шахтер), Буяльский (Динамо) – Проспер (ЛНЗ/Шахтер), Мендоса (Кривбасс) – Пономаренко (Динамо).