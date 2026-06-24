Украина. Премьер лига24 июня 2026, 16:35 | Обновлено 24 июня 2026, 16:50
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ФОТО. Игроков Динамо больше, чем Шахтера. Символическая сборная УПЛ
Из чемпионской команды только два игрока
24 июня 2026, 16:35 | Обновлено 24 июня 2026, 16:50
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УПЛ по итогам сезона 2025/26 объявила символическую сборную турнира.
Интересно, что чемпион Шахтер представлен лишь двумя игроками – Педриньо и Проспером Оба, тогда как Динамо, которое заняло четвертое место, имеет трех игроков в сборной.
Двумя игроками представлены ЛНЗ и Карпаты.
Символическая сборная: Домчак (Карпаты) – Караваев (Динамо), Горин (ЛНЗ), Сарапий (Полесье), Кузык (ЛНЗ) – Бруниньо (Карпаты), Педриньо (Шахтер), Буяльский (Динамо) – Проспер (ЛНЗ/Шахтер), Мендоса (Кривбасс) – Пономаренко (Динамо).
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" Составители" состоят из 70% киевлян и 25% львовян...
Составляли бы харьковчане или днепряне там бы не было игроков динамо и тем более карпат
Фамилии есть у объявителей?