Нюанс в правилах. Беллингем прикрыл рот рукой, но избежал красной карточки

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем избежал красной карточки в матче против Ганы (0:0), несмотря на то, что мог нарушить новое правило ФИФА, которое запрещает прикрывать рот во время разговора.

Беллингем оказался в центре напряженного эпизода в конце первого тайма, когда вступил в словесную перепалку с представителями тренерского штаба Ганы. Морган Роджерс даже был вынужден сдерживать своего партнера по команде во время конфликта с главным тренером соперников Карлушем Кейрушем.

Однако наиболее спорный момент произошел во время разговора с нападающим Ганы Джорданом Айю. Беллингем прикрыл рот рукой, общаясь с футболистом соперника.

Согласно новым правилам, введенным ФИФА на чемпионате мира, за такое действие в конфликтной ситуации игрок может получить красную карточку. Ранее от этого «пострадал» полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон, который стал первым игроком, удаленным за подобное нарушение после просмотра VAR в игре против Турции.

При этом Беллингем не получил красную карточку, поскольку его разговор с Айю не выглядел конфронтационным. Из-за этого эпизод не дотянул до критерия удаления. Кроме того, игрокам по-прежнему разрешено прикрывать рот во время обычного общения с партнерами по команде.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина ранее объяснял:

«Если разговор дружеский – они могут делать это без каких-либо проблем. Когда разговор носит конфронтационный характер, прикрывание рта означает, что может происходить что-то очень серьезное, и тогда санкцией является красная карточка».

Сборная Англии лидирует в группе L, имея в активе четыре очка после победы над Хорватией (4:2) и ничьей с Ганой (0:0). В третьем туре команда Тухеля сыграет с Панамой. Матч состоится 28 июня в Ист-Ратерфорде и начнется в 00:00 по киевскому времени.