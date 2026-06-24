ЛЕОНИД БУРЯК: «Фишка Месси в том, что он каждый год...»

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал фантастическую игру Лионеля Месси на чемпионате мира, а также сказал, в чем главная сильная сторона аргентинца, который 24-го июня празднует день рождения. Еще знаменитый специалист сказал, чем ему нравится мундиаль-2026.

– Леонид Иосифович, что скажете об успешном старте сборной Аргентины и Лионеля Месси на чемпионате мира-2026? Лео с 18 забитыми мячами стал лучшим голеадором в истории мундиалей.

– У сборной Аргентины очень квалифицированная команда. Я думаю, что фишка Месси в том, что он каждый год подтверждает свою актуальность. Месси очень актуален. И есть много футболистов, которые сейчас выглядят достаточно сильно. Даже те команды, которые не являются фаворитами, Кабо-Верде и еще ряд других сборных, выглядят достаточно солидно. За счет организации игры и физической готовности эти команды у Испании очки забрали и у Португалии очки забрали. Мне чемпионат мира нравится. Стадионы, трансляции, картинка хорошая.

– А вы именно матчи с участием Месси и голы Лео смотрели?

– Конечно-конечно. Все голы! На этом уровне очень сложно забивать. Тем более, что команды очень грамотно обороняются, у всех кондиции и все хотят выиграть.

