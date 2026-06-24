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Чемпионат мира
24 июня 2026, 14:32 | Обновлено 24 июня 2026, 14:36
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0

ЛЕОНИД БУРЯК: «Фишка Месси в том, что он каждый год...»

Буряк высказался о Месси

24 июня 2026, 14:32 | Обновлено 24 июня 2026, 14:36
901
0
ЛЕОНИД БУРЯК: «Фишка Месси в том, что он каждый год...»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал фантастическую игру Лионеля Месси на чемпионате мира, а также сказал, в чем главная сильная сторона аргентинца, который 24-го июня празднует день рождения. Еще знаменитый специалист сказал, чем ему нравится мундиаль-2026.

– Леонид Иосифович, что скажете об успешном старте сборной Аргентины и Лионеля Месси на чемпионате мира-2026? Лео с 18 забитыми мячами стал лучшим голеадором в истории мундиалей.
– У сборной Аргентины очень квалифицированная команда. Я думаю, что фишка Месси в том, что он каждый год подтверждает свою актуальность. Месси очень актуален. И есть много футболистов, которые сейчас выглядят достаточно сильно. Даже те команды, которые не являются фаворитами, Кабо-Верде и еще ряд других сборных, выглядят достаточно солидно. За счет организации игры и физической готовности эти команды у Испании очки забрали и у Португалии очки забрали. Мне чемпионат мира нравится. Стадионы, трансляции, картинка хорошая.

– А вы именно матчи с участием Месси и голы Лео смотрели?
– Конечно-конечно. Все голы! На этом уровне очень сложно забивать. Тем более, что команды очень грамотно обороняются, у всех кондиции и все хотят выиграть.

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Лионель Месси Леонид Буряк ЧМ-2026 по футболу инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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