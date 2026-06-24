У игрока Динамо возникли проблемы. Не знает, когда вернется
Восстановление Кабаева затянулось
Хавбек Динамо Владислав Кабаев из-за проблем с ногой в этом году провел лишь один матч, а также был вынужден перенести операцию.
Игрок признал, что восстановление затянулось, но возвращение должно состояться в ближайшее время.
– Расскажите о своем самочувствии сейчас. На каком этапе восстановления?
– На самом деле сложно сказать, какой этап, потому что мое восстановление затянулось. Накануне ездил в Мюнхен к врачу, проводившему операцию. Он сказал, что в суставе все еще есть жидкость, и ее необходимо убрать. Мне сделали соответствующие инъекции и подобрали специальные стельки для обуви для лучшего распределения нагрузки.
Делаю все, чтобы как можно быстрее вернуться к тренировкам. Вместе с ребятами дважды в день тренируюсь в зале, но на футбольное поле пока не выходил. Также много занимаюсь на велосипеде, чтобы мышцы привыкали к нагрузкам.
– Когда ожидаете возвращения на футбольное поле?
– Я готов выйти даже завтра, но однажды уже поспешил, и пришлось делать операцию. Пришли к решению с тренерским штабом и врачами, что пока сосредоточусь на восстановлении в зале. Надеюсь, что через пять-шесть дней буду бегать на поле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возобновляется топовый конкурс от Sport.ua, UA-Football и betking
Руан Индио может переехать в Киев