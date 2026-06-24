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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 13:35 | Обновлено 24 июня 2026, 13:45
1615
0

У игрока Динамо возникли проблемы. Не знает, когда вернется

Восстановление Кабаева затянулось

24 июня 2026, 13:35 | Обновлено 24 июня 2026, 13:45
1615
0
У игрока Динамо возникли проблемы. Не знает, когда вернется
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев
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Хавбек Динамо Владислав Кабаев из-за проблем с ногой в этом году провел лишь один матч, а также был вынужден перенести операцию.

Игрок признал, что восстановление затянулось, но возвращение должно состояться в ближайшее время.

– Расскажите о своем самочувствии сейчас. На каком этапе восстановления?

– На самом деле сложно сказать, какой этап, потому что мое восстановление затянулось. Накануне ездил в Мюнхен к врачу, проводившему операцию. Он сказал, что в суставе все еще есть жидкость, и ее необходимо убрать. Мне сделали соответствующие инъекции и подобрали специальные стельки для обуви для лучшего распределения нагрузки.

Делаю все, чтобы как можно быстрее вернуться к тренировкам. Вместе с ребятами дважды в день тренируюсь в зале, но на футбольное поле пока не выходил. Также много занимаюсь на велосипеде, чтобы мышцы привыкали к нагрузкам.

– Когда ожидаете возвращения на футбольное поле?

– Я готов выйти даже завтра, но однажды уже поспешил, и пришлось делать операцию. Пришли к решению с тренерским штабом и врачами, что пока сосредоточусь на восстановлении в зале. Надеюсь, что через пять-шесть дней буду бегать на поле.

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Владислав Кабаев Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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