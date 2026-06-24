Чемпионат мира24 июня 2026, 10:51 | Обновлено 24 июня 2026, 12:13
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7 сборных в двух сыгранных турах ЧМ-2026 одержали по две победы
Перечислим все сборные, которые побеждали на нынешнем чемпионате мира, в разбивке по конфедерациям
24 июня 2026, 10:51 | Обновлено 24 июня 2026, 12:13
134
0
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Завершился второй тур чемпионата мира 2026 года.
Лишь 7 сборных одержали победу в обоих стартовых матчах нынешнего чемпионата мира: Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия и Колумбия.
Напомним все сборные, которые побеждали на нынешнем чемпионате мира, в разбивке по конфедерациям
Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 24 июня)
- 15 – УЕФА (Шотландия, Германия (2), Швеция, Франция (2), Норвегия (2), Австрия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Испания, Португалия, Хорватия)
- 6 – КОНМЕБОЛ (Аргентина (2), Колумбия (2), Бразилия, Парагвай)
- 5 – КОНКАКАФ (Мексика (2), США (2), Канада)
- 5 – КАФ (Кот-д’Ивуар, Гана, Марокко, Египет, Алжир)
- 3 – АФК (Южная Корея, Австралия, Япония)
- 0 – ОФК
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