7 сборных в двух сыгранных турах ЧМ-2026 одержали по две победы

Завершился второй тур чемпионата мира 2026 года.

Лишь 7 сборных одержали победу в обоих стартовых матчах нынешнего чемпионата мира: Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия и Колумбия.

Напомним все сборные, которые побеждали на нынешнем чемпионате мира, в разбивке по конфедерациям

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 24 июня)