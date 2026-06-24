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Чемпионат мира
24 июня 2026, 10:51 | Обновлено 24 июня 2026, 12:13
134
0

7 сборных в двух сыгранных турах ЧМ-2026 одержали по две победы

Перечислим все сборные, которые побеждали на нынешнем чемпионате мира, в разбивке по конфедерациям

24 июня 2026, 10:51 | Обновлено 24 июня 2026, 12:13
134
0
7 сборных в двух сыгранных турах ЧМ-2026 одержали по две победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины
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Завершился второй тур чемпионата мира 2026 года.

Лишь 7 сборных одержали победу в обоих стартовых матчах нынешнего чемпионата мира: Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия и Колумбия.

Напомним все сборные, которые побеждали на нынешнем чемпионате мира, в разбивке по конфедерациям

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 24 июня)

  • 15 – УЕФА (Шотландия, Германия (2), Швеция, Франция (2), Норвегия (2), Австрия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Испания, Португалия, Хорватия)
  • 6 – КОНМЕБОЛ (Аргентина (2), Колумбия (2), Бразилия, Парагвай)
  • 5 – КОНКАКАФ (Мексика (2), США (2), Канада)
  • 5 – КАФ (Кот-д’Ивуар, Гана, Марокко, Египет, Алжир)
  • 3 – АФК (Южная Корея, Австралия, Япония)
  • 0 – ОФК
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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