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Чемпионат мира
23 июня 2026, 23:32 |
1229
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Артем Милевский назвал победителя ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Украины верит во Францию

23 июня 2026, 23:32 |
1229
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Артем Милевский назвал победителя ЧМ-2026
Артем Милевский
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Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский дал прогноз на победителя чемпионата мира по футболу 2026 года:

«Я ставлю на Францию. Потому что у Франции есть Мбаппе, Тюрам, Чуамени, Канте. Там фактически два равноценных состава».

На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в июне-июле 2026 года в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде, сборная Франции играет в одной группе с Норвегией, Сенегалом и Ираком.

Ранее Франция уже гарантировала себе выход в плей-офф.

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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