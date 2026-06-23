Артем Милевский назвал победителя ЧМ-2026
Бывший нападающий сборной Украины верит во Францию
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский дал прогноз на победителя чемпионата мира по футболу 2026 года:
«Я ставлю на Францию. Потому что у Франции есть Мбаппе, Тюрам, Чуамени, Канте. Там фактически два равноценных состава».
На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в июне-июле 2026 года в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде, сборная Франции играет в одной группе с Норвегией, Сенегалом и Ираком.
Ранее Франция уже гарантировала себе выход в плей-офф.
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