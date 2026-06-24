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24 июня 2026, 08:23 | Обновлено 24 июня 2026, 08:24
2556
3

ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом

Влада Зинченко показала милый летний фотосет

24 июня 2026, 08:23 | Обновлено 24 июня 2026, 08:24
2556
3 Comments
ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
Instagram. Влада Зинченко
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Влада Зинченко, жена футболиста сборной Украины и «Аякса» Александра Зинченко, поделилась новыми фото в Instagram.

На снимках Влада позирует в нежном голубом образе – стильном жакете, шортах и туфлях в тон. Лук она дополнила элегантной сумкой, украшениями и аккуратным макияжем.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Особенно трогательными получились кадры с детьми на фоне живописной локации, бассейна, зелени и гор. Фотосет вышел очень теплым, семейным и атмосферным.

Подписчики активно отреагировали на публикацию, оставив множество комплиментов, сердечек и огненных эмодзи. Один из комментариев звучал так: «Preciosa!» – «Прекрасная».

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фото Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко девушки lifestyle Аякс сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Это очень важная информация ! Какой то бред публикуют , такое ощущение что писать не о чем!...
О женском  украинском футболе писать нельзя - потому что там нет команды из Киева но зато  чьих то жен фотки так это за счастье ...озабоченные редакторы...
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+3
Хто і чому його зіркою вважає?
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+3
Дочки -копія Зіни.
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0
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