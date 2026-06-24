ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
Влада Зинченко показала милый летний фотосет
Влада Зинченко, жена футболиста сборной Украины и «Аякса» Александра Зинченко, поделилась новыми фото в Instagram.
На снимках Влада позирует в нежном голубом образе – стильном жакете, шортах и туфлях в тон. Лук она дополнила элегантной сумкой, украшениями и аккуратным макияжем.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Особенно трогательными получились кадры с детьми на фоне живописной локации, бассейна, зелени и гор. Фотосет вышел очень теплым, семейным и атмосферным.
Подписчики активно отреагировали на публикацию, оставив множество комплиментов, сердечек и огненных эмодзи. Один из комментариев звучал так: «Preciosa!» – «Прекрасная».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель за два стартовых тура мундиаля забил 5 голов, Килиан и Эрлинг – по 2
Шмейхель раскритиковал действия арбитра
О женском украинском футболе писать нельзя - потому что там нет команды из Киева но зато чьих то жен фотки так это за счастье ...озабоченные редакторы...