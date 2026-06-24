ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом

Влада Зинченко, жена футболиста сборной Украины и «Аякса» Александра Зинченко, поделилась новыми фото в Instagram.

На снимках Влада позирует в нежном голубом образе – стильном жакете, шортах и туфлях в тон. Лук она дополнила элегантной сумкой, украшениями и аккуратным макияжем.

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Особенно трогательными получились кадры с детьми на фоне живописной локации, бассейна, зелени и гор. Фотосет вышел очень теплым, семейным и атмосферным.

Подписчики активно отреагировали на публикацию, оставив множество комплиментов, сердечек и огненных эмодзи. Один из комментариев звучал так: «Preciosa!» – «Прекрасная».