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Чемпионат мира
23 июня 2026, 22:24 | Обновлено 23 июня 2026, 22:53
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Кейн обойдет Бекхэма по количеству матчей за сборную Англии

Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных поединков за английскую сборную

23 июня 2026, 22:24 | Обновлено 23 июня 2026, 22:53
231
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Кейн обойдет Бекхэма по количеству матчей за сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Для нападающего мюнхенской Баварии Гарри Кейна матч против сборной Ганы станет 116-м в составе национальной сборной Англии.

По этому показателю форвард опередит Дэвида Бекхэма, в активе которого 115 поединков, и выйдет на третье место в истории английской сборной.

Только два игрока сыграли большее количество матчей за сборную Англии: Питер Шилтон (125) и Уэйн Руни (120).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии

  • 125 – Питер Шилтон
  • 120 – Уэйн Руни
  • 116 – Гарри Кейн
  • 115 – Дэвид Бекхэм
  • 114 – Стивен Джеррард
  • 108 – Бобби Мур
  • 107 – Эшли Коул
  • 106 – Бобби Чарльтон
  • 106 – Фрэнк Лэмпард
  • 106 – Билли Райт
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Гаррі вже на цьому чемпіонаті може обійти і Руні...
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