Кейн обойдет Бекхэма по количеству матчей за сборную Англии

Для нападающего мюнхенской Баварии Гарри Кейна матч против сборной Ганы станет 116-м в составе национальной сборной Англии.

По этому показателю форвард опередит Дэвида Бекхэма, в активе которого 115 поединков, и выйдет на третье место в истории английской сборной.

Только два игрока сыграли большее количество матчей за сборную Англии: Питер Шилтон (125) и Уэйн Руни (120).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии

Harry Kane has now made more appearances for England than David Beckham, moving him to 3rd in the all time caps for the Three Lions:



◎ 125 - Peter Shilton

◎ 120 - Wayne Rooney

◉ 116 - Harry Kane

◎ 115 - David Beckahm

◎ 114 - Steven Gerrard



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