Кейн обойдет Бекхэма по количеству матчей за сборную Англии
Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных поединков за английскую сборную
Для нападающего мюнхенской Баварии Гарри Кейна матч против сборной Ганы станет 116-м в составе национальной сборной Англии.
По этому показателю форвард опередит Дэвида Бекхэма, в активе которого 115 поединков, и выйдет на третье место в истории английской сборной.
Только два игрока сыграли большее количество матчей за сборную Англии: Питер Шилтон (125) и Уэйн Руни (120).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии
- 125 – Питер Шилтон
- 120 – Уэйн Руни
- 116 – Гарри Кейн
- 115 – Дэвид Бекхэм
- 114 – Стивен Джеррард
- 108 – Бобби Мур
- 107 – Эшли Коул
- 106 – Бобби Чарльтон
- 106 – Фрэнк Лэмпард
- 106 – Билли Райт
Harry Kane has now made more appearances for England than David Beckham, moving him to 3rd in the all time caps for the Three Lions:— Squawka (@Squawka) June 23, 2026
◎ 125 - Peter Shilton
◎ 120 - Wayne Rooney
◉ 116 - Harry Kane
◎ 115 - David Beckahm
◎ 114 - Steven Gerrard
The record is in his sights. 🎯 https://t.co/oAIsjxdxUl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальцы разгромили сборную Узбекистана со счетом 5:0 и набрали 4 очка
Элина в трех сетах справилась с Людмилой Самсоновой в стартовом матче пятисотника