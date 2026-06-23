На ЧМ-2026 забили 9-й автогол. Сколько осталось до повторения рекорда?

25-летний вратарь сборной Узбекистана Абдувахид Нематов стал автором 9-го автогола на чемпионате мира 2026 года.

Произошло это в поединке второго тура против сборной Португалии.

Автоголы на чемпионате мира 2026 года (9)

Абдувахид Нематов (Узбекистан), в игре против Португалии

Хассан Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании

Кэмерон Берджесс (Австралия), в игре против США

Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады

Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии

Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии

Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии

Миро Мугайм (Швейцария), в игре против Катара

Дамьян Бобадилья (Парагвай), в игре против США

Сборные с наибольшим количеством автоголов на чемпионатах мира

4 – Мексика

3 – Марокко

3 – Швейцария

3 – Австралия

До повторения рекорда чемпионатов мира по количеству автоголов в одном розыгрыше турнира осталось лишь 3 «метких» удара в свои ворота.

Рекорд мировых первенств был зафиксирован на ЧМ-2018 – 12 автоголов.

Количество автоголов на каждом чемпионате мира