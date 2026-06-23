На ЧМ-2026 забили 9-й автогол. Сколько осталось до повторения рекорда?
На этот раз голом в свои ворота отличился игрок сборной Узбекистана
25-летний вратарь сборной Узбекистана Абдувахид Нематов стал автором 9-го автогола на чемпионате мира 2026 года.
Произошло это в поединке второго тура против сборной Португалии.
Автоголы на чемпионате мира 2026 года (9)
- Абдувахид Нематов (Узбекистан), в игре против Португалии
- Хассан Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании
- Кэмерон Берджесс (Австралия), в игре против США
- Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады
- Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии
- Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии
- Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии
- Миро Мугайм (Швейцария), в игре против Катара
- Дамьян Бобадилья (Парагвай), в игре против США
Сборные с наибольшим количеством автоголов на чемпионатах мира
- 4 – Мексика
- 3 – Марокко
- 3 – Швейцария
- 3 – Австралия
До повторения рекорда чемпионатов мира по количеству автоголов в одном розыгрыше турнира осталось лишь 3 «метких» удара в свои ворота.
Рекорд мировых первенств был зафиксирован на ЧМ-2018 – 12 автоголов.
Количество автоголов на каждом чемпионате мира
- 1930 – 1
- 1934 – 0
- 1938 – 2
- 1950 – 0
- 1954 – 4
- 1958 – 0
- 1962 – 0
- 1966 – 2
- 1970 – 1
- 1974 – 3
- 1978 – 2
- 1982 – 1
- 1986 – 2
- 1990 – 0
- 1994 – 1
- 1998 – 5
- 2002 – 2
- 2006 – 4
- 2010 – 2
- 2014 – 4
- 2018 – 12
- 2022 – 2
- 2026 – 9
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