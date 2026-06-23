В сборной Аргентины прокомментировали болезнь отца Месси

Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал информацию о болезни Хорхе Месси, отца легендарного нападающего Лионеля Месси:

«У нас всё в порядке, команда готова. Именно команда помогает преодолевать любые ситуации – хорошие или плохие. Всегда лучше делиться как хорошими, так и плохими моментами с друзьями.

Так чувствуем мы все. Месси тоже это чувствует. Я предпочитаю больше ничего не добавлять по этому поводу».