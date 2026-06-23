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Чемпионат мира
23 июня 2026, 23:10 | Обновлено 23 июня 2026, 23:11
429
0

В сборной Аргентины прокомментировали болезнь отца Месси

Лионель Скалони уверяет, что команда поддерживает капитана

23 июня 2026, 23:10 | Обновлено 23 июня 2026, 23:11
429
0
В сборной Аргентины прокомментировали болезнь отца Месси
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал информацию о болезни Хорхе Месси, отца легендарного нападающего Лионеля Месси:

«У нас всё в порядке, команда готова. Именно команда помогает преодолевать любые ситуации – хорошие или плохие. Всегда лучше делиться как хорошими, так и плохими моментами с друзьями.

Так чувствуем мы все. Месси тоже это чувствует. Я предпочитаю больше ничего не добавлять по этому поводу».

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Лионель Скалони Лионель Месси сборная Аргентины по футболу болезнь Хорхе Месси ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник
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