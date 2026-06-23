Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очередной рекорд! Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ
Чемпионат мира
23 июня 2026, 21:07 | Обновлено 23 июня 2026, 21:09
405
0

Очередной рекорд! Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ

На счету Криштиану 10 голов

23 июня 2026, 21:07 | Обновлено 23 июня 2026, 21:09
405
0
Очередной рекорд! Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

23 июня проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Португалии и Узбекистана.

После первого тайма со счетом 3:0 выигрывает Португалия, в составе которой дубль оформил Криштиану Роналду, а еще один гол забил Нуну Мендеш.

Для нападающего это девятый и десятый голы в карьере на чемпионатах мира. Благодаря этому Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на мундиалях в истории.

Криштиану опередил по этому показателю Эйсебио, на счету которого девять голов на мировых первенствах.

В случае победы в этом матче Португалия как минимум до завершения матча между Колумбией и ДР Конго поднимется на первое место в группе К.

По теме:
Швейцария – Канада. Текстовая трансляция матча
Роналду забил за сборную Португалии столько же, сколько и за МЮ
Мендеш – второй португалец, забивший прямым ударом со штрафного на ЧМ
Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Узбекистана по футболу ЧМ-2026 по футболу Эйсебио
Иван Чирко Источник: Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт объяснил, почему Роналду не забивает на чемпионате мира
Футбол | 23 июня 2026, 18:43 0
Эксперт объяснил, почему Роналду не забивает на чемпионате мира
Эксперт объяснил, почему Роналду не забивает на чемпионате мира

Изюминка турнира – битва среди голеадоров

Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
Футбол | 23 июня 2026, 01:21 2
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак

Второй тайм поединка 2-го тура мундиаля начнется не ранее 02:00 по Киеву

Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Футбол | 23.06.2026, 07:57
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Футбол | 23.06.2026, 09:56
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Роналду тянет Португалию ко дну? Он любит свою страну, но себя любит больше
Футбол | 23.06.2026, 13:00
Роналду тянет Португалию ко дну? Он любит свою страну, но себя любит больше
Роналду тянет Португалию ко дну? Он любит свою страну, но себя любит больше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
22.06.2026, 06:15 1
Футбол
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
22.06.2026, 09:51 7
Футбол
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
22.06.2026, 14:06 9
Бокс
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
22.06.2026, 09:48 30
Бокс
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 18
Теннис
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 8
Футбол
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем