Очередной рекорд! Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ

23 июня проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Португалии и Узбекистана.

После первого тайма со счетом 3:0 выигрывает Португалия, в составе которой дубль оформил Криштиану Роналду, а еще один гол забил Нуну Мендеш.

Для нападающего это девятый и десятый голы в карьере на чемпионатах мира. Благодаря этому Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на мундиалях в истории.

Криштиану опередил по этому показателю Эйсебио, на счету которого девять голов на мировых первенствах.

В случае победы в этом матче Португалия как минимум до завершения матча между Колумбией и ДР Конго поднимется на первое место в группе К.