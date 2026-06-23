Очередной рекорд! Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ
На счету Криштиану 10 голов
23 июня проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Португалии и Узбекистана.
После первого тайма со счетом 3:0 выигрывает Португалия, в составе которой дубль оформил Криштиану Роналду, а еще один гол забил Нуну Мендеш.
Для нападающего это девятый и десятый голы в карьере на чемпионатах мира. Благодаря этому Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на мундиалях в истории.
Криштиану опередил по этому показателю Эйсебио, на счету которого девять голов на мировых первенствах.
В случае победы в этом матче Португалия как минимум до завершения матча между Колумбией и ДР Конго поднимется на первое место в группе К.
Cristiano Ronaldo (10) has now scored more goals at FIFA World Cups than any other Portugal player, overtaking Eusébio (9). pic.twitter.com/piRhnblyNF— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 23, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Изюминка турнира – битва среди голеадоров
Второй тайм поединка 2-го тура мундиаля начнется не ранее 02:00 по Киеву