ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ назначил нового главного тренера

Английский «Ипсвич» официально объявил о назначении Гари О'Нила на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что контракт с английским специалистом будет действовать до лета 2029 года.

Предыдущим местом работы О'Нила был французский «Страсбург». Сезон Лиги 1 2025/26 команда под его руководством завершила на 8-м месте в турнирной таблице с 53 очками в 34 матчах.

«Ипсвич» в предыдущем сезоне завоевал право играть в АПЛ, но тренер команды Киран Маккенна решил, что ему нужно время на отдых.