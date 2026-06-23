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Англия
23 июня 2026, 18:40 | Обновлено 23 июня 2026, 19:48
875
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ назначил нового главного тренера

Гари О'Нил возглавил Ипсвич

23 июня 2026, 18:40 | Обновлено 23 июня 2026, 19:48
875
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ назначил нового главного тренера
ФК Ипсвич
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Английский «Ипсвич» официально объявил о назначении Гари О'Нила на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что контракт с английским специалистом будет действовать до лета 2029 года.

Предыдущим местом работы О'Нила был французский «Страсбург». Сезон Лиги 1 2025/26 команда под его руководством завершила на 8-м месте в турнирной таблице с 53 очками в 34 матчах.

«Ипсвич» в предыдущем сезоне завоевал право играть в АПЛ, но тренер команды Киран Маккенна решил, что ему нужно время на отдых.

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Страсбург Лига 1 (Франция) Ипсвич чемпионат Франции по футболу чемпионат Англии по футболу отставка назначение тренера Английская Премьер-лига Гари О'Нил
Дмитрий Вус Источник
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