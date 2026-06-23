ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ назначил нового главного тренера
Гари О'Нил возглавил Ипсвич
Английский «Ипсвич» официально объявил о назначении Гари О'Нила на должность главного тренера первой команды клуба.
Отмечается, что контракт с английским специалистом будет действовать до лета 2029 года.
Предыдущим местом работы О'Нила был французский «Страсбург». Сезон Лиги 1 2025/26 команда под его руководством завершила на 8-м месте в турнирной таблице с 53 очками в 34 матчах.
«Ипсвич» в предыдущем сезоне завоевал право играть в АПЛ, но тренер команды Киран Маккенна решил, что ему нужно время на отдых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Турции уверены, что Виктор перейдет в «Трабзонспор»
Рико выбрал самого сильного панчера в качестве соперника