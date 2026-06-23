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  4. Элина Свитолина – Людмила Самсонова. Прогноз на матч WTA 500 в Бад-Хомбурге
WTA
23 июня 2026, 17:05 | Обновлено 23 июня 2026, 17:06
1722
0

Элина Свитолина – Людмила Самсонова. Прогноз на матч WTA 500 в Бад-Хомбурге

Поединок 1/8 финала начнется 23 июня не ранее 18:30 по Киеву

23 июня 2026, 17:05 | Обновлено 23 июня 2026, 17:06
1722
0
Элина Свитолина – Людмила Самсонова. Прогноз на матч WTA 500 в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine
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23 июня свой матч второго круга на турнире в Бад-Хомбурге проведут Элина Свитолина (WTA 8) и Людмила Самсонова (WTA 42).

Встреча 1/8 финала начнется не ранее 18:30 по Киеву.

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Элина Свитолина

Первая ракетка Украины много играет в текущем сезоне, ей есть чем похвастаться, взяла титулы в Окленде и Риме, сильно выступала на мейджорах. Если говорить о выступлениях на траве, спортсменка начала с турнира в Берлине, где легко дошла до четвертьфинала, а там уступила крепкой Александре Эале – 3:6, 4:6.

Конечно, Свитолина максималист, она играет на победу в каждом матче, но ее основная задача сейчас, подойти в лучшей форме к Уимблдону. Учитывая тот факт, как играет украинка в этом году, шансы выиграть первый шлем в карьере хорошие. Спортсменка уже успела провести 44 матча в текущем сезоне, в которых одержала 35 побед.

Людмила Самсонова

«Нейтралка» проводит крайне слабый сезон, который она начинала в топ-20, но уже потеряла 25 позиций. Как-то оправдывать слабые результаты Самсоновой нет смысла, она играет плохо на всех покрытиях, одержав всего 8 побед в 23 матчах, это не результат даже для крепкого середняка.

Перед Бад Хомбург у спортсменки была серия из пяти поражений подряд, вспомнить хорошие результаты сложно, да и невозможно, так как Самсонова всего дважды в этом году выиграла два матча кряду. Здесь «нейтралка» начала с победы над опытной чешкой Катериной Синяковой – 6:3, 7:5. Никто не удивится раннему вылету, так как предпосылок для успешного выступления нет.

Прогноз

Теннисисткам ранее не приходилась между собой играть, а в первой встрече букмекеры обоснованно отдают перевес украинской спортсменке. Свитолина в лучшей форме, играет стабильнее, а Самсонову и похвалить не за что.

Я думаю, в плане психологии тоже перевес на стороне украинки, которая выйдет на корт с особым настроем. Предлагаю сделать здесь ставку на успех Элины с форой -3,5 гейма за 1,7

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
23.06.2026 -
18:30
Людмила Самсонова
Фора Свитолиной (-3.5) 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Элина Свитолина Людмила Самсонова WTA Бад-Хомбург прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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