Исмаила САРР: «Еще не все закончено»
Вингер сборной Сенегала прокомментировал поражение от Норвегии
Вингер сборной Сенегала Исмаила Сарр прокомментировал поражение от сборной Норвегии (2:3) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:
«Как я себя чувствую? Было тяжело; мы немного разочарованы. Но ещё не всё закончено, впереди ещё третий матч. Мы поедем туда, чтобы выиграть, и будем упорно работать».
Благодаря этому матчу норвежцы впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Сенегал поборется за путевку в 1/16 финала в третьем туре, где сыграет с Ираком.
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