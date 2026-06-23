Исмаила САРР: «Еще не все закончено»

Вингер сборной Сенегала Исмаила Сарр прокомментировал поражение от сборной Норвегии (2:3) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Как я себя чувствую? Было тяжело; мы немного разочарованы. Но ещё не всё закончено, впереди ещё третий матч. Мы поедем туда, чтобы выиграть, и будем упорно работать».

Благодаря этому матчу норвежцы впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Сенегал поборется за путевку в 1/16 финала в третьем туре, где сыграет с Ираком.