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Чемпионат мира
23 июня 2026, 19:10 | Обновлено 23 июня 2026, 19:11
124
0

Исмаила САРР: «Еще не все закончено»

Вингер сборной Сенегала прокомментировал поражение от Норвегии

23 июня 2026, 19:10 | Обновлено 23 июня 2026, 19:11
124
0
Исмаила САРР: «Еще не все закончено»
ФИФА
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Вингер сборной Сенегала Исмаила Сарр прокомментировал поражение от сборной Норвегии (2:3) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Как я себя чувствую? Было тяжело; мы немного разочарованы. Но ещё не всё закончено, впереди ещё третий матч. Мы поедем туда, чтобы выиграть, и будем упорно работать».

Благодаря этому матчу норвежцы впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Сенегал поборется за путевку в 1/16 финала в третьем туре, где сыграет с Ираком.

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сборная Норвегии по футболу сборная Сенегала по футболу ЧМ-2026 по футболу Исмаила Сарр
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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